Dvakrát hráli celostátní finále a pokaždé v něm skončili třetí a brali jednu z cen. Letos se však tým Úřadu městského obvodu (ÚMO) Plzeň 2 do republikového finále neprobojoval, protože v úterním regionálním kole 3. ročníku fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku v Dobřanech obsadil nepostupové třetí místo.

„Máme medaili, ale jsme zklamaní, protože turnaj nám nevyšel tak, jak jsme chtěli. V semifinále jsme vymýšleli kraviny, tři góly jsme dostali po přelobování gólmana. To rozhodlo. Soupeř pak ustál náš tlak,“ říkal František Paum za ÚMO Plzeň 2.

Přemožitele plzeňské dvojky, družstvo s názvem Fotbal míří do Evropy, vyzval v regionálním finále podle předpokladů tým Easy Homes Solutions. Tento tým vyhrál 3:1, ale do celostátního finále v Roudnici nad Labem postoupila obě mužstva. Velké finále budou hrát poprvé.

„Cíl je splněný, protože jsme chtěli vyhrát, abychom se dostali na finále do Roudnice. Loňský turnaj nám nevyšel, prohráli jsme 0:1 v okresním finále s ÚMO Plzeň 2. Dnešní finále? Tím, že bylo jasné, že do celostátního finále pojedou dva týmy, tak se hrálo ve volnějším tempu. Skoro nebylo o co hrát, ale i tak jsme chtěli zvítězit,“ uvedl Jiří Scheinherr z týmu Easy Homes Solutions.

Spokojenost vládla i v táboře poražených finalistů, společnosti Fotbal míří do Evropy.

„Finále, povedený turnaj v krásném areálu, takže velká spokojenost. I s druhým místem. Vzhledem k tomu, že i druhá příčka byla postupová, tak finále ztratilo na tempu. Kromě jednoho zápasu jsme hráli bez střídání a finále jsme si spíš šli zahrát,“ prohlásil Matyáš Hájek za Fotbal míří do Evropy.

Do regionálního kola v Dobřanech postoupilo šest týmů: Easy Homes Solutions, Fotbal míří do Evropy, ÚMO Plzeň 2, Seyfor, Údržba silnic Karlovarského kraje (ÚS KK) a Strojírenská výroba HBH.

Družstva byla rozlosována do dvou skupin po třech a do semifinále postupovaly dva nejlepší týmy z každé skupiny. Mužstva na třetím místě hrála o celkové páté místo.

V něm se střetly ÚS KK a Strojírenská výroba HBH. Tým z Karlovarska vyhrál 6:5.

„Dostali jsme se do skupiny, v níž oba celky hrály perfektně. I když jsme první zápas vedli, tak nakonec jsme prohráli. Do druhého utkání jsme nastoupili lehkovážně a také jsme prohráli. Alespoň že jsme vyhráli duel o páté místo. Chtěli jsme postoupit do celostátního finále, což se nám bohužel nepodařilo. Turnaj byl připraven skvěle, hřiště i zázemí bylo perfektní. Je tady všechno, co má být,“ konstatoval Zdeněk Sopr ze společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje.

Jan Hereit ze společnosti Strojírenská výroba HBH byl přesvědčen, že firemní fotbalový tým měl na víc než na poslední šesté místo.

„Převažuje mírné zklamání. Ve skupině jsme vedli první utkání 3:1, ale soupeř otočil. Na další tým už jsme neměli síly, protože byl lepší. Bohužel jsme nevyhráli ani zápas o páté místo. Na turnaj jsem jel s tím, abych se nezranil. Přál jsem si zahrát fajn fotbal v příjemné atmosféře, což se splnilo. Turnaj byl dobře zorganizovaný, prostředí je krásné,“ řekl jinak fotbalista divizních Rokycan.

Semifinálový pavouk turnaje proti sobě postavil Easy Homes Solutions se Seyfor (4:1) a Fotbal míří do Evropy proti ÚMO Plzeň 2 (4:2).

V souboji o třetí místo uspěl ÚMO Plzeň 2 nad společností Seyfor 8:1.

„Easy Homes Solutions i náš přemožitel, který nad námi vyhrál chytrou hrou, si zaslouží postup do celostátního finále,“ uznal František Paum z bronzového týmu.

„Na příští ročník musíme sehnat nějakého gólmana. Turnaj měl kvalitní úroveň co se týče výkonnosti týmů. Nebylo to tak snadné jako v okresním kole. Nejtěžším zápasem byl ten proti Easy Homes Solutions, kteří jsou jinde, protože mají naučené věci, které ostatní nemají. Jejich hráči se těžko zachytávali,“ dodal Paum.

Seyfor bral čtvrté místo jako úspěch. „Přijeli jsme s tím, že nechceme skončit poslední. Plány nám trochu zhatilo zranění našeho hráče po prvních třech vteřinách na hřišti. Takže jsme museli odehrát celý turnaj v sedmi lidech. Turnaj byl fajn, krásné hřiště i areál. Účastníme se už třetího ročníku a máme radost, že jsme postoupili až do regionálního kola. Třeba příští rok to posuneme ještě o kousek výš. Nejtěžším zápasem bylo semifinále s pozdějším vítězem, který byl hodně fotbalový a prvenství si zasloužil. V tom utkání jsme asi nejvíc nestíhali. Myslím si ale, že jsme v Dobřanech hráli důstojnou roli,“ tvrdil Ondřej Kocourek ze společnosti Seyfor.

Ve finále vyhrál Easy Homes Solutions nad Fotbal míří do Evropy 3:1.

„Ale nejtěžší zápas byl ten druhý ve skupině s týmem z Karlovarska. Nevyzpytatelný a nepříjemný soupeř, s kterým jsme museli otáčet zápas,“ vybavil si Jiří Scheinherr z týmu vítězů.

Stejně jako Easy Homes Solutions bude mít premiéru na republikovém finále v Roudnici nad Labem i tým Fotbal míří do Evropy

„Pojedeme si zahrát a uvidíme, jak to dopadne,“ nelámal si hlavu Matyáš Hájek.

Vítěz celostátního finále získá třídenní letecký zájezd na fotbalové utkání, druhý vyhraje čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu Pawlik Aquaforum Františkovy Lázně a třetí dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, luxusní večeří a ubytováním na jednu noc plus dárek.

Výsledky:

Skupina A: Strojírenská výroba HBH – Seyfor 3:4, Seyfor – Fotbal míří do Evropy 1:3, Strojírenská výroba HBH – Fotbal míří do Evropy 0:2.

Skupina B: ÚMO Plzeň 2 – Easy Homes Solutions 2:5, Easy Homes Solutions – Údržba silnic (ÚS) Karlovarského kraje (KK) 5:3, ÚMO Plzeň 2 – ÚS KK 6:3.

O 5. místo: ÚS KK – Strojírenská výroba HBH 6:5.

Semifinále: Fotbal míří do Evropy – ÚMO Plzeň 2 4:2, Easy Homes Solutions – Seyfor 4:1.

O 3. místo: ÚMO Plzeň 2 – Seyfor 8:1.

Finále: Easy Homes Solutions – Fotbal míří do Evropy 3:1.

