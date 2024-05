Minulý rok v celostátním finále fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku chyběli, ale letos si zástupci Úřadu městského obvodu (ÚMO) 2 Plzeň opět zahrají o triumf v populární soutěži o hodnotné ceny. Spolu s nimi bude ve finále v Roudnici nad Labem (13. června) o celkové vítězství bojovat společnost Easy Homes Solutions. Rozhodlo o tom úterní krajské semifinále Zaměstnanecké ligy v Dobřanech, kterého se zúčastnily čtyři týmy a dva nejlepší postupovaly dál. Tým Aqua Forum Františkovy Lázně se z účasti v semifinále omluvil a do Dobřan nepřicestoval.

Krajské semifinále Zaměstnanecké ligy Deníku, Dobřany 28. května 2024.

Krajské semifinále vyhrála firma Easy Homes Solutions, která ve finále zdolala ÚMO 2 6:2. Na třetím místě skončila společnost Pražské vodovody a kanalizace, jež ovládla duel o bronz nad rokycanským Hutchinsonem 4:2. V základní části hrál každý s každým a první dva týmy postoupily do finále, ostatní hráli o třetí místo.

„ÚMO 2 mělo vždy nabitou sestavu, teď naštěstí pro nás přijeli trochu oslabení, ale to nic nemění na tom, že bychom je stejně porazili,“ řekl s úsměvem Patrik Šmídl z týmu Easy Homes Solutions.

Plzeňská společnost skončila v loňském celorepublikovém finále třetí, ale letos by chtěla dopadnout ještě lépe. „Myslím si, že máme silnou sestavu, abychom se mohli porvat o zájezd na zápas zahraniční ligy. Doufáme, že do Roudnice pojedeme se stejnou sestavou jako na krajské semifinále,“ pravil Šmídl, který hraje fotbalovou I. A třídu za Malesice.

Spokojenost panovala i v táboru poražených finalistů – ÚMO 2 Plzeň. „Druhé místo je super, na víc jsme asi neměli. Hráli jsme v pěti, takže to bylo fyzicky náročné, protože jsme nemohli střídat, ale poprali jsme se s tím dobře. Postoupili jsme do celorepublikového finále, takže jsme spokojení. Pokud poskládáme dobrý tým, můžeme být v Roudnici konkurenceschopní. Určitě tam pojedeme vyhrát. Budeme stavět na power-play, která je naší silnou stránkou,“ konstatoval hráč plzeňské dvojky Zdeněk Kasýk.

První nepostupové místo, ale bronzové medaile, bralo mužstvo Pražských vodovodů a kanalizací. „Přijeli jsme sem s cílem postoupit do celorepublikového finále, ale bohužel se to nepovedlo. První zápas se nám nepovedl, protože jsme prohráli 2:4. Ve druhém utkání hráli proti nám kluci z futsalu a také jsme prohráli. Pak už jsme to trochu vypustili, protože jsme věděli že nemáme nárok na postup. Soupeři hráli férově, atmosféra dobrá,“ prohlásil kapitán týmu Maroš Škvara.

Vítězové rokycanského okresního kola ze společnosti Hutchinson nebyli ze čtvrtého místa v krajském semifinále zklamaní. „První dva týmy byly suverénně lepší, třetí měl více štěstíčka. Nejsme zklamaní, je to sport. Škoda, že nepřijel pátý tým, který se omluvil, ale i tak jsme si zahráli dobře, jsme spokojení. Těšíme se na další ročník Zaměstnanecké ligy, do které nás firma už přihlásila,“ sdělil Petr Harčaryk.

Krajské semifinále Zaměstnanecké ligy Deníku, Dobřany 28. května 2024.

Navzdory úternímu rannímu dešti i krátké průtrži mračen po poledni si účastníci turnaje pochvalovali trávník na hřišti v Dobřanech. „Byl super připravený. Dobřanští mají pochvalu,“ uznal Zdeněk Kasýk.

„Obávali jsme se zrušení turnaje, ale trávník byl úžasný. Turnaj byl skvělý a krásně jsme se odreagovali od práce,“ pochvaloval si Harčaryk.

Vítěz celostátního finále získá třídenní letecký zájezd na vybrané fotbalové utkání zahraniční ligy, druhý tým vyhraje čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu PAWLIK – AQUAFORUM ****, Františkovy Lázně a třetí tým získá cenu dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, luxusní večeří a ubytováním na 1 noc + dárek.

Krajské semifinále Zaměstnanecké ligy Deníku, Dobřany 28. května 2024.