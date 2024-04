Zaměstnanecká liga Deníku ve fotbale pokračuje v úterý 30. dubna již pátým ročníkem. Na hřišti v Dobřanech se v okresním kole utká osm týmů, vítěz postoupí do krajského kola. Tým společnosti Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o. bude mít na turnaji dva týmy. Jeden z nich se jmenuje Panasonic Power United a jeho kapitán Kamil Vondrák odpovídal na otázky Deníku.

Panasonic Power United. | Foto: Zdroj: Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o.

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

K účasti v Zaměstnanecké lize nás vedlo především stmelení kolektivu a celkové zlepšení týmového ducha pomocí této skvělé akce v podobě Zaměstnanecké ligy.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Myslím, že každý jde do turnaje vyhrát, stejně tak i my, proto organizujeme společné tréninky, ladíme taktiku a věříme ve výhru.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Náš tým je složen ze zaměstnanců z několika oddělení společnosti Panasonic. Jedná se převážně o pracovníky v administrativě, doplněné o výrobní oddělení, včetně našich japonských kolegů. Postrachem soupeřů může být kdokoliv, každý z nás dokáže projevit dravost.

Zaměstnanecká liga Deníku: Lákadlem je zájezd na fotbal, v akci i řada hvězd

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž či hráče) nejčastěji rozebíráte?

Teď se soustředíme pouze na náš tým a taktiku jak zvítězit.

Kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Erling Haaland nebo Robert Lewandowski.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Finále Ligy mistrů nebo finále mistrovství Evropy.

Zaměstnanecká liga: Triumf Easy Homes. Fanoušci Sparty hráli v dresu Viktorie