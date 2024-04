Zaměstnanecká liga Deníku ve fotbale pokračuje v úterý 30. dubna již pátým ročníkem. Na hřišti v Dobřanech se v okresním kole utká osm týmů, vítěz postoupí do krajského kola. Společnost Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o. bude mít na turnaji dva týmy. Jeden z nich se jmenuje Panasonic Panthers a jeho kapitán Daniel Pieniak odpovídal na otázky Deníku.

Tým Panasonic Panthers. | Foto: Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Od malička miluju fotbal, je to můj nejoblíbenější sport. Při každé možné příležitosti si velmi rád zahraju. Dělá mi velkou radost, když můžu soupeřit s ostatními fotbalisty.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Nejdůležitější pro nás je neutrpět žádné zranění a užít si zábavu. Samozřejmě že se budeme snažit o co nejlepší umístění.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Náš tým se skládá z různých národností (Bulharsko, Japonsko, Polsko, Česko). Jsme dlouholetí kamarádi a kolegové. Každý z našich hráčů je schopen překvapit v různých situacích a být postrachem pro soupeře.

Zaměstnanecká liga Deníku: Panasonic Power United ladí taktiku a věří ve výhru

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž či hráče) nejčastěji rozebíráte?

Nejčastěji rozebíráme evropské ligy, evropské poháry a mezinárodní zápasy. Dalo by se říci, že téměř vše, co se týká fotbalu. Nyní se těšíme na zahájení Eura 2024.

Kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Samozřejmě Lionela Messiho, protože pro mě je to nejlepší fotbalista současnosti.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Těch možností je opravdu spousta. Momentálně mě asi nejvíce láká souboj FC Barcelona - Real Madrid.

Zaměstnanecká liga: Triumf Easy Homes. Fanoušci Sparty hráli v dresu Viktorie