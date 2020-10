„Náš výkon byl nedostatečný. Z toho pohledu byli pozitivní jen nějaké mikrověci,“ uznal slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa v online rozhovoru s novináři.

V jeho závěru reagoval i na dotaz, co je pravdy na tom, že má od vedení klubu ultimátum do konce podzimu se co nejvíce přiblížit ke špičce tabulky. Momentálně je na třetím místě o pět bodů za vedoucí Spartou, tři ztrácí na druhou Slavii.

„Takové informace nemám,“ odpověděl kouč plzeňské Viktorie. „Ale já žádná taková ultimáta nepotřebuju. Sám chci být v tabulce co nejvýše, chci dostat z mužstva jeho maximum,“ doplnil 45letý Adrian Guľa.

V Olomouci nastoupil jeho tým jen pár dnů po vyřazení z Evropský ligy, i to samozřejmě mělo vliv na psychiku hráčů. „Není umění trénovat ve chvíli, kdy všechno vyhráváte, ale umění je udělat maximum pro tým, když se něco nepovede,“ pokračoval.

Jednou z příčin ligových ztrát i vyřazení z pohárové Evropy je, že jeho tým ještě v sezoně neodehrál ani jedno utkání bez inkasované branky. „A pokud chcete, aby šlo sebevědomí týmu nahoru, potřebujete odehrát zápas s nulou,“ uznal Guľa.

Nejen z toho pohledu teď vítá, že má liga reprezentační přestávku. „Kluci si mohou konečně odskočit za rodinami, odpočinout si, aby lépe strávili náš první neúspěch,“ připomněl kouč, že většinu času teď trávili jeho svěřenci společně na hotelu.

„Pauzu potřebujeme nejen z psychického hlediska, ale i z kondičního. Taháme utkání ve velkém fyzickém i emočním vypětí. Snad nám přestávka přijde vhod a vrátíme se o mnoho silnější,“ přál si Adrian Guľa.

Už u toho však nebude vytáhlý útočník Tomáš Chorý, který odchází na hostování s opcí do belgického SV ZulteWaregem. „Vzhledem k našemu vyřazení v evropských pohárech by Tomáš neměl tolik herního vytížení, které potřebuje,“ vysvětloval transfer Adolf Šádek, generální manažer Viktorie Plzeň.