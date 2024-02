Druhou přípravnou zápasovou prověrku má za sebou Nepomuk. Blatnou sice celek z jihu Plzeňska porazil 2:1, ke spokojenosti ale měl hlavní kormidelník Jan Viktora daleko.

Nepomuk (na snímku z přípravy proti Rapidu v modrých dresech) si sice zlepšil výsledkovou bilanci, když porazil Blatnou, trenér Nepomuka měl ale ke spokojenosti daleko. | Foto: SK Rapid Plzeň

„Z naší strany to za moc nestálo. Myslel jsem, že utkání odehrajeme lépe, když jsme měli čtrnáctidenní pauzu. Sice jsme museli sestavou znovu zamíchat, šanci dostal i další benjamínek, ale i tak jsme si s tím měli poradit líp. Vůbec se nám nedařil přechod do útoku. Pak mě štve i inkasovaný gól po standardce. To nás trápí už delší dobu. Rozhodně máme na čem pracovat,“ řekl po zápase nepomucký kouč.

Horní Bříza odstartovala pípravu výhrou

Teprve první přípravný zápas odehráli v sobotu fotbalisté Horní Břízy. Tým pod vedením trenéra Michala Kubiceho dosud polykal náročné tréninkové dávky a do utkání s Křimicemi šel z plné přípravy. I tak účastník krajského přeboru první utkání zvládl, když účastníka A třídy porazil 3:2.

„Výsledek zápasu nebyl pro mě důležitý. Hlavně jsem chtěl vidět kluky, jak se popasují s tím, že jsme šli do zápasu po náročném tréninkovém bloku, když jsme v týdnu absolvovali každý den trénink. Bylo vidět, že nohy je tolik neposlouchaly, ale s tím jsem počítal,“ vysvětloval lodivod Horní Břízy.„Začali jsme s naší hlavní sestavou, pak jsme to po půl hodině trochu protočili. Vyzkoušeli jsme i jiný herní systém. Utkání celkově splnilo účel, který mělo,“ mohl být spokojený Michal Kubice.

Soupeř vyhrál zcela zaslouženě, uznal zklamaný trenér Chotíkova

Černice mají za sebou soustředění

Až v únoru začali se zimní přípravou fotbalisté Černic. Účastník krajského přeboru absolvoval na konci týdne soustředění v Brdech, které zakončil zápasem se Smíchovem. S týmem působícím v A třídě prohrál 1:4.

„Ještě ráno před zápasem absolvovali kluci výběh a šli jsme tak do zápasu z plné přípravy. Bylo poznat, že toho kluci měli celkem dost, což ale byl i záměr. K dispozici jsem měl 23 hráčů, takže jsem mohl poskládat dvě jedenáctky. Jinak ale byl Smíchov v zápase lepší, po poločase vedl o tři branky a zaslouženě zvítězil. Na můj vkus tam bylo z naší strany hodně chyb,“ prohlásil kouč Černic Petr Smíšek.

