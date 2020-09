Ten příběh je jak z pohádky, před rokem touto dobou chytal Aleš Mandous v Olomouci za juniorku ve třetí lize, v áčku dostávali přednost Buchta i Reichl. Ale v pondělí večer si odchovanec plzeňského fotbalu odbyl reprezentační premiéru. Byl jedním ze statečných v náhradním reprezentačním týmu, který nastoupil v Lize národů proti Skotsku (1:2).

A mohl být hrdinou, nechybělo totiž mnoho, aby v 52. minutě lapil penaltu Ryana Christieho. Vystihl směr, po jeho ráně se natahoval, ale nakonec nedosáhl.

„Mrzí mě to. Viděl jsem nějaké sestřihy, jak to Skotové kopou. Christie to dával většinou nahoru po pravé ruce. Říkal jsem si, že to musí i změnit. Šel jsem ale bohužel nahoru a už jsem nestihl dát tu ruku dolů. Kopl to docela dobře,“ říkal Aleš Mandous, který pochází z Nekmíře na severním Plzeňsku.

Po zápase podobně jako ostatní litoval, že nakonec proti Skotům nedosáhli alespoň na bod za remízu. Nebyl totiž daleko. „Myslím, že jsme hráli výborně. Kluci skvěle bránili. Měli jsme i dost šancí, létalo to okolo, byly tam tyče. Na to, že jsme měli společně jeden hodinový trénink, to bylo super,“ mínil Mandous. „Za výkon se nemusíme stydět. Hráli jsme, co trenéři chtěli. Jen škoda, že jsme nebyli odměněni,“ doplnil 28letý brankář.

Na pořádnou šanci v české lize čekal dlouho. V plzeňské Viktorii hrál za dorost s Patrikem Hrošovským a Michaelem Krmenčíkem. V roce 2012 byl dokonce v kádru áčka, ale odchytal jen pohárový zápas s Hradcem (1:0). I když udržel čisté konto, další šanci už nedostal.

Následovala hostování v Bohemians 1905 a Mostu. Před sezonou 2015/2016 odešel do Žiliny, kde rok nato získal titul s týmem, který vedl kouč Adrian Guľa.

Zachytal si i předkolo Ligy mistrů proti FC Kodaň, ale pak ztratil pozici jedničky a před dvěma lety přestoupil do Olomouce. Ani tam to neměl snadné, před rokem touto dobou plnil roli trojky za Buchtou a Reichlem a chytal třetí ligu. V průběhu podzimu se ale dostal do branky a příležitost nepustil. Koronavirové patálie ho pak vystřelily až do reprezentace.

Předtím měl na kontě pouze jeden start za jedenadvacítku při prohře 0:3 s Rakouskem v červnu 2013. Tehdy byl mimo jiné v týmu i jeho pondělní spoluhráč Adam Jánoš

Při premiéře v áčku na domácím stadionu Aleši Mandousovi pomohlo, že v nejbližším okolí měl spoluhráče z olomoucké Sigmy.

Ve středu obrany nastoupili Václav Jemelka s Romanem Hubníkem.

„Samozřejmě jsme tady znali každý drn, který tady je. Pro nás tři s Hubňou a Jemem to asi bylo snazší. Hlavně ale víme, co od sebe čekat a že jsme sehraní. To bylo asi ještě důležitější, než že jsme hráli na stadionu Sigmy,“ dodal Mandous.

Přidá ještě někdy další reprezentační start?