Ten první je čeká už v sobotu, kdy od 18.00 nastoupí ve 14. ligovém kole ve Zlíně. I proto letěli plzeňští fotbalisté z Milána ve čtvrtek do Brna a pak pokračovali dál do Zlína.

„Nechtěli jsme trávit moc času na cestách, aby si kluci trochu odpočinuli,“ vysvětloval to plzeňský asistent Pavel Horváth.

Větší starosti než nabitý program ale dělá realizačnímu týmu Viktorie početná marodka. Už v Miláně byli jen jako diváci zranění Řezník, Sýkora, Kopic i Kliment.

V úvodu druhé půle zápasu s Interem na marodku přibyl stoper Tijani, kterého poslalo ze hry svalové zranění. Pro ty všechny už podzim skončil.

„Zranění hráči nám schází, ale takový je fotbal, patří to k tomu. Máme v kádru další, co čekají na šanci nebo ji dostali. Musíme se s tím vypořádat a zvládnout konec podzimu, který je pro nás nesmírně důležitý,“ řekl už po zápase v Miláně hlavní kouč Michal Bílek.

Ano, viktoriáni hájí v české lize první příčku a kromě zápasu ve Zlíně je čeká ještě doma atraktivní zápas se Spartou, dohrávka s Brnem a nakonec cesta do Ďolíčku, kde rozehrají utkáním s Pardubicemi odvetnou část.

A samozřejmě je tady ještě v úterý 1. listopadu poslední zápas Ligy mistrů s Barcelonou. Ano, zdánlivě už o nic nejde, postupující ani pořadí týmů ve skupině se už nezmění. Ale do Štruncových sadů přijede jeden z nejslavnějších klubů světa.

Kalvach: Nic nevzdáváme, zkusíme zabodovat s Barcelonou

I tak to bude svátek!

A plzeňští fotbalisté předem neskládají zbraně.

„Chceme v Lize mistrů získat nějaký bod. Doufáme, že přijde hodně fanoušků, bude skvělá atmosféra a poženou nás za úspěchem,“ řekl bek Libor Holík, který reagoval i na dotaz, že by Barcelona mohla šetřit opory.

„Kvalita bude pořád stejně vysoká, ať přijedou s kýmkoliv. Nic nevypustí,“ doplnil 24letý host z Jablonce.

Ale ještě předtím je potřeba zvládnout dnešní zápas ve Zlíně, který je sice v tabulce FORTUNA:LIGY až předposlední, ale Plzeň dokázal vždy potrápit. Na jaře tady viktoriáni sice vyhráli po boji 2:1, ale předchozí dva výjezdy do Zlína pro ně skončily neúspěchem. V listopadu 2020 tam padli 0:1 gólem Tomáše Poznara a rok předtím brali bod za remízu 1:1.

„Ve Zlíně je to vždycky těžké, naposledy doma porazili v lize Liberec. Vedli i v Olomouci. Postavení v tabulce není úplně odpovídající. Mají šikovné hráče,“ připomněl Pavel Horváth. „Ale my uděláme všechno, abychom tady vyhráli.“

Ve Zlíně bude Plzni chybět i vykartovaný kolumbijský záložník Mosquera. Na rozdíl od zápasu v Miláně už ale může ve Zlíně nastoupit útočník Dědič, který není na soupisce pro Ligu mistrů.

Trenér Bílek ani hráči samotní nemají obavu z toho, že by tým opakující se nezdary v Lize mistrů psychicky srážely. „Skóre vypadá hrozivě, ale není to žádná hanba, hrajeme Ligu mistrů. Úsilím a zodpovědností jsme se do ní dostali z nesmírně těžkých předkol. A jsme rádi, že si ji můžeme zahrát, i za cenu toho, že dostáváme příděly,“ zopakoval v Miláně plzeňský kouč Michal Bílek.

„Spíš nás to musí nabudit. Zápasy s tak skvělými soupeři nám ukážou, na čem musíme zapracovat,“ doplnil ho obránce Libor Holík.

Zužitkují viktoriáni nasbírané zkušenosti ve Zlíně?

DNES, 18.00 F:L

Trinity Zlín – PLZEŇ

ÚT, 1. listopadu, 21.00 LM

PLZEŇ – FC Barcelona

SO, 5. listopadu, 18.00 F:L

PLZEŇ – Sparta Praha

ST, 9. listopadu, 18.00 F:L

PLZEŇ – Zbrojovka Brno

NE, 13. listopadu, ??? F:L

FK Pardubice – PLZEŇ