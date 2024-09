Naše povídání nemůžu začít jinak, než dotazem, jak vzpomínáte na angažmá ve Frankfurtu?

Především to byla obrovská zkušenost. Já už jsem sice za sebou měl první zahraniční angažmá v Trabzonsporu, nějaké zkušenosti už jsem tedy měl, ale to se nedalo porovnávat. Ve Frankfurtu to bylo úplně něco jiného. Jak už je v Německu zvykem – důslednost, preciznost, organizace a všechny tyhle věci byly na vyšší úrovni. Bylo to hodně těžké, protože jsem přišel do týmu, který hrál ve spodních patrech tabulky, takže jsme byli neustále pod tlakem. Věděl jsem, že nás nečeká nic jednoduchého, že záchrana v bundeslize bude těžká.



Nakonec se to nepovedlo, ale vy jste zůstal na sezonu i ve druhé bundeslize…

Ano, to můj zážitek z angažmá ve Frankfurtu kazí, protože se nám nepovedlo postoupit hned zpátky, i když jsme se pohybovali na špici. Ale my jsme za ten rok a půl, co jsem tam byl, vystřídali čtyři trenéry. To není úplně příjemný, ten tým vůbec neměl čas, aby se sehrál, fotbalově to nebylo jednoduché období. Sotva si to vždycky začalo sedat, přišel jiný trenér, zapojil nové věci, vždycky se i obměnil kádr. Bohužel, byli jsme kousek od postupu, ale nepovedlo se a tím pádem skončilo i moje angažmá.



Dá se ale říct, že jste tam otevřel cestu dalším českým fotbalistům, namátkou si vybavím Martina Fenina nebo Václava Kadlece?

Neřekl bych, že jsem jim zrovna já prošlapal cestičku. (úsměv) Spíš to bylo o jejich kvalitách, že se dostali zrovna do Frankfurtu.



Co vy, zůstal jste s někým z Eintrachtu v kontaktu? Sledujete je dál?

Spíš než bych byl s někým v kontaktu, tak je sleduju. Jako všechny kluby, kterými jsem prošel, zajímá mě, jak si vedou. Ale abych se přiznal, ani jsem teď nekoukal, jestli tam je někdo z tehdejší doby třeba v realizačním týmu. Dřív tam byli kluci, s kterými jsem hrával, trenér brankářů nebo asistent. Ale teď fakt nevím, nemám takový přehled.



Ale výkonnostně je na tom Frankfurt lépe, v sezoně 2021/2022 dokonce vyhrál Evropskou ligu, pak byl v osmifinále Ligy mistrů. Pozorujete ten vzestup?

Ono se o Frankfurtu říkávalo, že mívá výkyvy. Pár let před mým příchodem měli taky úspěšné období, hráli každý rok na špici. Pak to spadlo dolů, ale teď se zase vyšplhali nahoru, stabilizoval se kádr a daří se jim.



Jaké prostředí tam plzeňské fotbalisty čeká? Exviktorián Robin Hranáč si tam odbyl bundesligovou premiéru a říkal, že to bylo hodně bouřlivé. Potvrdíte jeho slova?

Samozřejmě, mají fantastické fanoušky, v bundeslize jedny z nejpůsobivější, ale jejich náročnost je taky obrovská. Já jsem tam ještě hrával na starém stadionu, který kompletně předělali. Na jeho místě vyrostla moderní aréna, takže i z tohoto pohledu udělali pokrok. Za nás to byl obrovský betonový kolos, s oblouky a velkými výběhy za brankami, kde ani nebyly tribuny. Když jsem odcházel, akorát ho začínali bourat, až na stejném místě vyrostl úplně nový stadion.



Koukal jsem, že i na zápas s Plzní je už nějakých 14 dní vyprodáno. To je důkaz, že fotbal ve Frankfurtu táhne, že?

Určitě, fotbal tam je pro diváky hodně přitažlivý. Ale to se dá říct o celé bundeslize. Ty týmy mají obrovskou podporu fanoušků, zvlášť v domácím prostředí, o fotbal je v Německu velký zájem.



Troufnete si odhadnout šance plzeňské Viktorie?

To nevím, ale v roli favorita je Eintracht. Přece jenom bych vyzdvihl kvalitu bundesligy, která je na vyšší úrovni než česká liga. A to ve všem, počínaje zájmem fanoušků, zázemím, stadionem, ten ve Frankfurtu má kapacitu přes 50 tisíc lidí a bude plno. To všechno předurčuje Frankfurt k tomu, aby byl favorit, ale je to fotbal…



Plzeň navíc asi nepůjde do zápasu v ideálním rozpoložení, protože v sobotu prohrála ligový šlágr na Slavii 0:3. Jak se to může projevit na jejím výkonu?

Já si myslím, že je to spíš nakopne. Ale výkon Viktorky musí být podstatně lepší, pokud chtějí mít šanci a nějakým způsobem ve Frankfurtu uspět.