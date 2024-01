Fotbalový trenér Josef Parlásek koučuje nejen béčko Viktorie Plzeň, zároveň stále i aktivně hraje za Starý Plzenec. Tam nenastupuje pouze na své obvyklé pozici ve středu pole, ale přesunul se překvapivě do branky, která ho lákala už od mládí.

Trenér Josef Parlásek stále hraje fotbal na nižší úrovni, kde začal i chytat. | Foto: Martin Michalec

„Celý život jsem hrál v poli, ale vždy mě bavilo i chytat. V loňské sezoně jsem rozhodl, že to zkusím i v soutěži. Baví mě to. Samozřejmě jsou povedenější i horší zápasy. Někdy dostanu hodně branek, jako třeba v Klatovech. V posledním zápase s Chanovicemi se mi to ale povedlo zavřít," potěšilo Josefa Parláska.

Ten chytá za A tým Starého Plzence, který působí v B třídě. Na své obvyklé pozici uprostřed hřiště pak hraje za rezervní tým.

„Když byla dřív možnost, tak jsem na turnajích a sranda zápasech do brány lezl. Nebylo to tak úplně z voleje, ale brankářský trénink jsem nikdy neměl. Jednou tedy na mě Petr Bolek na soustředění kopnul pár míčů, ale jinak jsem úplný samouk. Obrovská výhodou je každopádně hra nohou, o kterou se můžu opřít. Samozřejmě nějaké vykrývání úhlů, nebo když je tvrdá střela k tyči, tak tam úplně kvůli svému věku a brankářským návykům nedoskočím," popisuje bývalý hráč Viktorie Plzeň, proč než je míč a hřiště celoživotní drogou.

FOTO+VIDEO: Podívejte se, jak bývalí viktoriáni řádili na Silvestra

„Fotbal je můj život. Je mi 40 let a z toho 34 jsem ve fotbale. Je to obrovská vášeň. Když netrénuju fotbal, hraju fotbal, když ani to, tak pak koukám v televizi na nějaký zápas. Bohužel to tak je. I když možná bohudík. Záleží, z jakého pohledu se na to člověk kouká," říká s úsměvem Josef Parlásek, který nastupuje i za starou gardu.

Zároveň si v zimě odskočí zahrát hokej. „Chodím hrát za starou gardu Rapidu, za gardu Viktorky. K tomu v zimě hraju Hobby ligu neregistrovaných hráčů a ještě v týdnu si pak s trenéry jdeme zahrát. Dokud zdraví slouží, přece jenom těžko říct, kolik ještě let budu moci hrát, tak když je možnost, jdu. Je fajn jít si zahrát, zapotit se," dodává Parlásek.

Suchý: Má přezdívka? Myšlenky mi létaly jako Gagarin