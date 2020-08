„Byl jsem přesvědčený, že po vedoucím gólu už dovedeme zápas k postupu,“ prohlásil Adrian Guľa na tiskové konferenci po zápase.

Teď se pokusí probojovat se alespoň do druhé klubové soutěže Evropské ligy, do ní vstoupí 24. září ve 3. předkole. Tedy týden po dalších českých zástupcích Jablonci a Liberci, které čeká už 2. předkolo.

Postupu jste byli hodně blízko, cítíte teď velké zklamání?

Je to velmi kruté, aby rozhodla taková mikrosituace… Měli jsme blízko, abychom po velmi dobrém taktickém výkonu dovedli zápas k vítězství. Věřím, že nás to semkne, budeme soudržní. Teď nám nezbývá než pokusit se dostat aspoň do Evropské ligy.

Co byste řekl k vyrovnácí brance v závěru základní hrací doby. Nešel gólman Hruška do toho souboje zbytečně?

To se těžko hodnotí… Té situaci předcházel otočený aut, možná faul na Limberského ve vzduchu na Limberského a nakonec spadne hráč po souboji s gólmanem a je z toho penalta. Na takové úrovni, zvlášť když jde o Ligu mistrů, by to asi měl posuzovat VAR. V tu chvíli by to bylo jinak vstřebatelné.

Cítíte křivdu?

Na to se těžko hledá odpověď. Byli jsme dvacet vteřin od postupu proti týmu, který v minulé sezoně naháněl Ajax Amsterodam. Byli jsme jednu herní situaci od toho, abychom postoupili. Určitě to zabolelo.

Jak byste zhodnotil výkon týmu v základní hrací době?

Snažili jsme se zavírat střed hřiště, být kompaktní. V přechodě do útoku tam byly nepřesnosti, ale jinak se nám celkem dařilo. Chvilku to trvalo, ale když si všechno sedlo, dostali se kluci a bylo to kdo s koho. Byl jsem přesvědčený, že po vedoucím gólu už dovedeme zápas k postupu.

Podepsala se na týmu v prodloužení vyrovnávací branka ze závěru zápasu?

Na chvíli to s námi zamávalo, hlavně v první části prodloužení. Hráli jsme bez útočníka, museli jsme přeskupit síly. Ale nakonec jsme se zvedli, kluci ukázali mentální sílu a Havel měl stoprocentní šanci. V prodloužení rozhodla lepší produktivita domácích.