Viktoriáni nastoupili bez lehce zraněných Šulce, Kaši i hybše a řada dalších hráčů se tentokrát nevešla do nominace k zápasu. I tak byli domácí od začátku aktivnějším týmem než soupeř. V dobré pozici pálil už po čtvrthodině hry Bucha, hostující gólman Vorel vyrazil na roh.

„Výhra je fajn, ale hlavní je to, že šlo o kvalitní zápas i ze strany soupeře. To nám může pomoci do dalších dní, abychom vychytávali naše detaily, nejen v práci s míčem, ale i v době, kdy musíme být kompaktní a tvrdě pracovat pro zisk balonu. Pro mě je důležité, aby i noví hráči navnímali co nejrychleji detaily způsobu hry, jakým se chceme prezentovat. Miro Káčer a Luky Matějka se prosadili gólově, navíc se ukázalo, že i přínosem pro mužstvo se ukázali jako důležitá součást týmu. I zdravotně to všichni zvládli v pořádku, pár hráčům jsme navíc dnes dali volno,“ uvedl slovenský trenér v plzeňských službách Adrian Guľa.

V 31. minutě už ale kapituloval. Kopic vyzval zpětnou přihrávkou k zakončení Káčera, který se poprvé střelecky prosadil v plzeňském dresu. Následně se musel při šanci Jánošíka vytáhnout také plzeňský brankář Staněk, jenž ve Viktorii hostuje právě z Budějovic.

V závěru první půle ještě vytáhl budějovický gólman Vorel famózní zákrok proti hlavičce Beauguela a vytáhl ji na roh.

Zejména Budějovice do druhé půle hodně prostřídali sestavu, plzeňský kouč Adrian Guľa v poločase vyměnil jen tři obránce, ale potom času se dostal do hry i mladý útočník Matějka a hned se ukázal v dobrém světle. Nejprve po akci Kopice trefil tyčku, minutu nato po pasu od Řezníka prostřelil brankáře Vorla a určil konečný stav zápasu na 2:0. Čtvrt hodiny před koncem se ještě v šanci ocitl Mihálik, ale netrefil branku. Neúspěšné pak byly i všechny pokusy hostů a tak se viktoriáni radovali z vítězství.

Sobotní utkání bylo, které viktoriáni sehrají v přípravě na domácím hřišti. Ve středu odjíždějí na herní kemp do Rakouska. Tam se utkají s rumunským Universitatea Craiova a třemi domácími celky – WSG Swarovski Tirol, SC Rheindorf Altach a SKN St. Pölten.

FC Viktoria Plzeň – Dynamo České Budějovice 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 31. Káčer, 61. Matějka. Rozhodčí: Grimm – Paták, Kříž. Bez diváků.

Viktoria: Staněk (46. Sváček) – M. Havel (46. Řezník), Brabec (46. Hejda), Pernica (82. Míka), Limberský (46. Kovařík) – Bucha (56. Hořava), Káčer, Alvir – Mihálik, Beauguel (56. Matějka), Kopic (69. Ba Loua).

Dynamo: Vorel – L. Havel (46. Králik), Novák (46. Talovierov), Kopečný (46. Kladrubský), Ekpai (46. Ledecký), Čavoš, Čolić (46. Brandner), Bassey (46. Mészáros), Jánošík (46. Almeida), Javorek (63. Valenta), Valenta (46. Mršić).