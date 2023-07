Vstřelil první gól Viktorie Plzeň v přátelském utkání proti Kodani. Záložník Jan Kopic napálil do branky odraženou střelu. Brance 33letého fotbalisty předcházel rychlý protiútok Viktorie, při němž Vlkanova ze středu hřiště našel na pravém křídle volného Jirku, jenž nastřelil břevno, a od něho se balon dostal ke Kopicovi… Viktoria porazila v závěrečný den soustředění v Rakousku dánského mistra 3:2.

Jan Kopic v zápase Viktoria Plzeň (v červenomodrém) - FC Kodaň 3:2, 14. července 2023. | Foto: fcv

„Rychlými protiútoky bychom se chtěli prezentovat. Čekali jsme na ztrátu soupeře okolo středového kruhu. Kodaň ztratila balon, Jiřina (Erik Jirka) krásnou střelou trefil břevno, míč se odrazil ke mně na penaltu a se štěstím jsem to tam dotlačil,“ popsal Jan Kopic.

Viktoriáni dokázali držet krok s účastníkem předkola Ligy mistrů. „Ale bylo znát, že jsme v přípravě narazili na nejsilnějšího soupeře. Prvních šedesát minut byla Kodaň na tom kombinačně hodně dobře. Bylo vidět, že soupeřovi hráči o sobě vědí,a několikrát nás pěkně vykombinovali. Měli nějaké šance, ale my také. Na šance se hrál vyrovnaný zápas, jehož stav po sedmdesáti minutách byl 1:1. Ale pak se skóre překlopilo na naši stranu,“ uvítal Kopic.

Ten proti Kodani nastoupil v základní jedenáctce, utkání se hrálo v nezvyklém formátu (3x45 minut). Plzeňští trenéři dali šanci v poli všem 22 hráčům, v brance prostřídali Staňka a Jedličku. Jan Kopic hrál prvních 69 minut.

„S výsledkem zápasu musíme být určitě spokojení. Vyhráli jsme nad Kodaní, nejkvalitnějším soupeřem v letní přípravě, účastníkem Ligy mistrů. Takže cenný skalp,“ potěšilo 33letého záložníka Plzně.

Třetí tým tabulky minulé sezony FORTUNA:LIGY odehrál v letní přípravě sedm zápasů s bilancí šest výher a remíza – Koloveč (14:2), Dukla Praha (2:0), Táborsko (8:2), Chrudim (6:0), Hamburk (3:3), Karlsruhe (3:0) a Kodaň (3:2).

„Výsledky jsou samozřejmě dobré, ale nepřeceňoval bych je a ani nepodceňoval. Je to fajn, na soustředění v Rakousku jsme všem soupeřům, dobrým soupeřům, vstřelili po třech gólech. Takže je to povzbuzení, ale, jak říkám, nepřeceňoval bych to, protože nejdůležitější zápasy teprve přijdou,“ upozornil Kopic.

Nový ročník FORTUNA:LIGY začne tento víkend a Viktoria hraje v sobotu v Teplicích (viz box).

Příští čtvrtek viktoriáni rozehrají 2. předkolo Evropské konferenční ligy.

„Pro nás bude hodně důležité dostat se do skupiny Evropské konferenční ligy, od toho se bude odvíjet úspěšný, nebo neúspěšný podzim,“ dodal Jan Kopic.

