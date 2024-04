Tradičním pochodem z plzeňského náměstí Republiky vyrazili ve čtvrtek odpoledne před zápasem Evropské konferenční ligy s italskou Fiorentinou nejvěrnější fanoušci Viktorie. Sraz byl v pět odpoledne u Andělíčka, půl hodiny na to fanoušci vyrazili a tradičních sloganů spustili i nový pokřik.

Všichni chceme do Atén! Zpívali fanoušci Viktorie cestou na stadion | Video: Zdeněk Soukup

„Všichni chceme do Atén! Pojďte s námi zpívat, Plzeň se tam dostane,“ zpívali malé děti, teenageři, tátové od rodin, jejich manželky i muži zralého věku. Zkrátka každý, kdo drží palce fotbalistům Viktorie Plzeň.

Do pochodu vyrazili i ti, co už nesehnali vstupenky, aspoň takhle se chtěli podílet na jedinečné chvíli, jejich milovaný klub je poprvé v historii ve čtvrtfinále některého z evropských pohárů. To rozehrál proti italské Fiorentině ve čtvrtek ve zcela zaplněné Doosan Areně.

A proč právě do Atén? Tam se totiž hraje na konci května finále Evropské konferenční ligy. Ano sen je to odvážný…