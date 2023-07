Své plány, cíle a další rozvoj přijeli ve čtvrtekdo Plzně představit noví majitelé fotbalové Viktorie Plzeň. Členové představenstva klubu švýcarský podnikatel Martin Dellenbach a rakouský bysnysmen Raphael Landthaler a předseda dozorčí rady Martin Bruckner. „Plzeň je pro nás takový poslední krok našeho celého konceptu,“ řekl Dellenbach. Rakousko-švýcarská podnikatelská skupina vlastní rakouské kluby Hartberg a Lafnitz.

Vedení Viktorie. Zleva Martin Dellenbach, Adolf Šádek, Raphael Landthaler, Martin Bruckner a Jaromír Hamouz. | Foto: fcv

Mohl byste představit společnost FCVP GmbH se sídlem v Rakousku, která je většinovým vlastníkem klubu?

Raphael Landthaler: Jde o deset lidí, kteří jsou společníky, mají stejnou strategii a vizi, zajímají se o fotbal a mají s ním velké zkušenosti.

Proč jste se rozhodli vlastnicky vstoupit do Viktorie?

R. L.: Za prvé Viktorka je tradiční klub, který v posledních patnácti letech dosáhl řadu úspěchů, jak na národní, tak i evropské scéně. Druhým důvodem je region, který stojí za klubem a je hrdý na jeho úspěchy. Ve středu jsme navštívili primátora města Plzeň a ze schůzky jsme měli pocit, že město stojí za klubem. Za třetí je to infrastruktura, krásný stadion. Byl jsem tady vloni na zápase Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov, prohrávali jsme 0:3, ale atmosféra byla skvělá. Důležitou součástí je tréninkové centrum, podmínky pro hráče jsou opravdu fantastické. Čtvrtým důvodem je velikost regionu. V Plzni žije téměř 200 tisíc obyvatel a až milion v okolí. Celá řada lidí se zajímá o fotbal a sport jako takový. Jde o hospodářsky silný region, takže si myslíme, že je udržitelné být dlouhodobě úspěšní a najít partnery, kteří by nás podporovali. A pátým důvodem jsou zaměstnanci klubu. Jsme opravdu hrdí na to, co dokázali. Bylo pro nás důležité, aby Adolf Šádek zůstal včetně jeho týmu. Jsou zde řadu let, mají zkušenosti a kvalitu.

Martin Bruckner: Klub, má podle nás zdravé základy, velmi silné kořeny v regionu a všechny vlastnosti potřebné pro úspěch. Budeme se ještě bavit s hejtmanem kraje, abychom mu představili svoji vizi. Že chceme s Adolfem (Šádek) a zaměstnanci klubu rozvíjet a možná otevřít novou kapitolu Viktorie, vybudovat něco pro budoucnost. Chceme zde společně dokázat něco velkého. První dojmy jsou skvělé, Viktoria je profesionální klub se zkušenými zaměstnanci, kteří rozumí fotbalu, a proto se těšíme na společnou budoucnost.

Můžete popsat proces rozhodování o vstupu do Viktorie Plzeň? Kdy začala jednání s panem Šádkem?

R. L.: Rozhovory začaly při loňské návštěvě zápasu proti Bayernu. V lednu se rozhovory zintenzivnily, nastínili jsme Adolfovi, jak byl mohl vypadat náš společný koncept, co máme za cíl, plán. Jestli by panu Šádkovi takový koncept vyhovoval. Poté jsme se v rámci našeho interního procesu zajímali, kdo by se chtěl na tomto projektu podílet. Samozřejmě to byl Martin Dellenbach, protože bylo velmi rychle jasné, že potřebujeme někoho, kdo má vysoké sportovní ambice. Intenzivní fáze probíhala v dubnu a v květnu a po několika týdnech nám bylo jasné, že se chceme stát majiteli klubu. Pro nás bylo nesmírně důležité, aby Adolf mohl s námi nadále spolupracovat.

M. B.: My jsme do klubu vstoupili jen proto, že v něm byla odváděna vynikající práce. Je důležité, že lidé, kteří deset let ten klub budovali, v něm zůstanou i do budoucna a že ho budou rozvíjet dál. Bez těchto lidí by pro nás nebyl koupitelný.

Počítáte s většími investicemi do klubu?

M. B.: Samozřejmě že budeme chtít růst, navázat na strategii, kterou odstartoval Adolf. To všechno chceme na ekonomicky zdravých základech, protože určitě jsme Viktorii nekupovali proto, abychom se pouštěli do nějakých dobrodružství. Základy jsou tady položeny velmi dobře, protože infrastruktura, zázemí, klub jsou na velmi vysoké úrovni. Ale je jasné, že se bude muset vždy investovat.

Jaké máte sportovní cíle?

Martin Dellenbach: Hrát evropské poháry a Plzeň se musí pohybovat na předních pozicích tabulky. Naše vize je pracovat s mladými hráči, vychovávat je, zlepšovat, postupně zapracovávat do prvního týmu a aby byli rozdílovými hráči v Lize mistrů. Celá naše pyramida nabízí mladým hráčům hned několik možností od čtvrté rakouské ligy (SV Lafnitz B), přes třetí českou (Viktoria B), druhou bundesligu (SV Lafnitz), první bundesligu (TSV Hartberg) až do české nejvyšší soutěže, kde je Viktoria, která zároveň hraje evropské poháry. Právě Viktoria bude na špici této cesty talentů.

Jaký jste měl proslov k hráčům A týmu?

M. D.: Hráče jsme viděli na soustředění v Rakousku. Pro současné fotbalisty A mužstva se nic nemění. Pro nás je důležité dostat z každého hráče maximum, ale také se všemi diskutovat o jejich budoucnosti, a to od těch nejmladších po ty nejstarší. Myslím si, že se to ve fotbale dělá málo. Hodně hráčů to má tak, že hraje fotbal, ale až skončí kariéru, tak nevědí, co budou dělat. Pro mě je extrémně důležité mít nějaký plán, samozřejmě není to tak, že by vždy vyšel, ale nemít plán není pro mě žádná možnost. To jsem řekl i hráčům Viktorie. Také bych chtěl některé hráče využít po jejich konci aktivní kariéry. Každý musí pracovat na sto procent, což platí pro nás nahoře i pro hráče. Moje nároky nejsou vysoké, ale každý musí udělat maximum pro společnou věc, pak ten výsledek, který z toho vzejde musíme akceptovat, protože jsem udělali maximum.

Není zvykem, že vlastníci ze západní Evropy vstupují do klubů v Česku.

R. L: To mě udivuje, protože česká liga patří mezi patnáct nejlepších v Evropě, navíc český fotbal má velkou tradici a vychoval celou řadu skvělých hráčů. Česká republika je naším sousedem, takže dává smysl, abychom spolupracovali. Proč na to nikdo nepřišel před námi, nedokážu dobře posoudit. Ale pro nás to byl dobrý a pečlivě zanalyzovaný krok.

