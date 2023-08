/ZPRAVODAJ DENÍKU Z MÍSTA UTKÁNÍ/ Vyprodaný stadion v Kostanaji, kde na pořádek bděly desítky policistů i vojáků, viděl ve čtvrtečním kazašském večeru vítězství plzeňské Viktorie nad domácím Tobolem 2:1. Ale mohlo být ještě lépe, hosté vedli po brankách Cadua a Kalvacha o dva góly, ale v nastaveném čase z penalty snížil Deblé. Odveta se hraje ve čtvrtek 31. srpna od 19 hodin v plzeňské Doosan Areně.

Viktoria Plzeň porazila domácí Tobol Kostanaj 2:1. | Foto: FCVP

Plzeňský trenér Miroslav Koubek poslal do boje stejnou sestavu jako při nedělní ligové výhře s Olomoucí (2:1). Uzdravení borci Chorý, Vydra i Jirka začali na lavičce. „Dnešní den může vstoupit do historie klubu. Dejte do toho i vy všechno,“ burcoval místní hlasatel zaplněné tribuny. Jako odpověď se ozval bouřlivý potlesk a skandování Alga Tobol! Za Kostanaj, za Kazachstán! „Tobol vyhraje 2:0,“ ukazoval vedle sedící kazachstánský novinář.

Jako první zahrozili viktoriáni, ale vybojovali jen dva rohy v krátkém sledu po sobě. Po stejné situaci před jejich brankou pak v sedmé minutě propadl míč před Asrankulova, který však přestřelil. To Šulcova hlavička po Kopicově centru ve 12. minutě už mohla být gólová, jenže ve výborné formě hrající plzeňský záložník trefil gólmana Tobolu. Ve 22. minutě po dlouhém nákopu Buchy a hlavičce Durosinmiho vytáhl domácí gólman míč na roh. Pak přišla pasáž, kdy byl aktivnější Tobol, jeho tlak přerušil ve 33. minutě střelou vedle Šulc.

Před kapitánem Mužikovem šel včas na zem Staněk a dobře zasáhl, plzeňský gólman si pak po chybě Durosinmiho poradil i se střelou Deblého. Zkušený třiatřicetiletý útočník z Pobřeží slonoviny byl při chuti, ve 36. minutě to zkoušel znovu, ovšem Jindřich Staněk v bráně Viktorie byl opět připravený.

Viktoria Plzeň porazila domácí Tobol Kostanaj 2:1.Zdroj: FCVP

Šance měly oba týmy, ale úvodní půle skončila bez branek

Při každém náznaku akce domácí fanoušci svůj tým bouřlivě povzbuzovali. A co teprve, když šli ve 42. minutě dva domácí na osamoceného stopera Dweha. Jenže Žarynbetov brejk zkazil ukvapenou a hodně nepřesnou střelou.

Další akci Deblého pak zablokoval Hejda. V nastaveném čase mohli skórovat viktoriáni, jenže ránu Buchy vyškrábl na roh gólman Tobolu, který pak bezpečně lapil i pokus Cadua. Poločas tak skončil bez branek.

Druhou půli začal lépe Tobol, jenže Žarynbetov střílel nepřesně a další ránu zblokovala plzeňská obrana. V 54. minutě při průniku a střele Vukadinoviče vytáhnout skvělý zákrok brankář Staněk.

Cadu s Kalvachem zmrazili fanoušky, Deblé vykřesal naději

Trenér Koubek pak sáhl ke dvojímu střídání, odvážný průnik Cadua přinesl Plzni jen roh. V 65. minutě střihl nůžkami ve vápně Chorý, ale jeho pokus neměl šanci na úspěch. V 71. Minutě si Kopic po narážečce s Chorým míč nezpracoval.

O dvě minuty později ale celý stadion na chvilku ztichl, když dlouhý centr Kopice do šestnáctky prodloužil hlavou střídající Chorý a Cadu, šestadvacetiletý rodák z Brazílie, ukázkově zavíral prostor na zadní tyči – 0:1.

Jenže hned vzápětí zase hnali fanoušci Tobol na zteč, ale domácí fotbalisté na zvrat neměli. Naopak v závěru se po akci střídajících hráčů Adama Vlkanovy a Tomáše Chorého se sám proti gólmanovi prosadil Kalvach – 2:0.

V nastavení rozhodčí po zásahu VAR nařídil penaltu za ruku a Deblé se prosadil tvrdou ranou do šibenice – 2:1. Odveta tak bude zajímavá.

FC Tobol Kostanaj - FC Viktoria Plzeň 1:2

Poločas: 0:0. Branky: 90+8. Deblé z penalty - 73. Cadu, 90. Kalvach. Rozhodčí: Barbu – Marica, Busci. ŽK: Ilić, Asrankulov - Kalvach. Diváci: 8240.



FC Tobol Kostanaj: Konovalov – Kairov (90. Kireenko), Rogač, Mladovič, Asrankulov – Šachov (69. Orazov), Mužikov (90. Zabelin), Ilić – Žarynbetov (69. Ivanovič), Déblé, Vukadinovič. Trenér: Milić Ćurčić.

FC Viktoria Plzeň: Staněk – Hejda, Hranáč, Dweh – Kopic (90+3. Holík), Kalvach, Traoré, Bucha, Cadu – Durosinmi (56. Chorý), Šulc (56. Vlkanova). Trenér: Miroslav Koubek.

