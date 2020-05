Před týdnem porazili doma pražskou Duklu (3:1) i Příbram (4:0). Tentokrát si tedy vyzkoušeli hru na cizím hřišti, protože je do konce základní části čekají čtyři zápasy venku. A i na jihu Čech uspěli.

„Byl to velmi slušný zápas z obou stran. V úvodu jsme inkasovali, proto byla důležitá reakce mužstva. Hru jsme zrychlili, zpřesnili a podařilo se nám otočit utkání nejen výsledkově, ale i herně,“ těšilo slovenského kouče v plzeňských službách Adriana Guľu.

V Českých Budějovicích jeho svěřenci prohrávali, když se v 11. minutě nadvakrát prosadil domácí záložník Mészároš. Pak sice střílel nad hostující Čermák, ale i tak brzy viktoriáni během tří minut otočili skóre.

Nejprve Řezníkův centr uklidil hlavou do brány ve 22. minutě Beauguel a tři minuty nato uklidil volný míč ve vápně do sítě Kovařík.

Pak ještě viktoriáni trefili břevno, a další šance, zejména Buchy, zlikvidoval gólman Drobný. A když i proti Šulcovi na druhé straně zasáhl skvěle brankář Hruška, přišly další góly až po přestávce.

Pěknou branku dal střídající Kopic, když napálil odražený míč z voleje přesně k tyči. A čtvrtou plzeňskou branku přidal v 67. minutě střelecky aktivní Bucha.

Teď už bude jeho tým ladit formu na první ostrý test, v 25. kole nejvyšší české soutěže hraje ve středu 27. května od 20 hodin v Praze na Letné proti pražské Spartě.

„Těším se moc, přeci jen přátelská a mistrovská utkání jsou něco jiného. Půjde o body do tabulky a myslím si, že to bude pěkný zápas,“ doplnil Jan Kovařík, střelec jedné z branek v Českých Budějovicích, jenž nastoupil v první půli na levém křídle a na druhou část zápasu se přesunul do obrany místo Limberského, kterého vystřídal Kopic. I on se pak zapsal mezi střelce, boj o místo v sestavě vrcholí.

A bude třeba širší kádr, zápasy jdou v rychlém sledu po sobě a viktoriány čeká kromě ligy ještě semifinále MOL Cupu. V něm se ve středu 17. června vrátí na Letnou (hraje se od 20.15).

V domácí Doosan Areně se poprvé představí v sobotu 30. května, kdy hostí od 18 hodin Mladou Boleslav.

Zkrátka fotbalové jaro už je tady zpátky!

Dynamo České Budějovice - Viktoria Plzeň 1:4

Poločas: 1:2. Branky: 11. Mészáros – 22. Beauguel, 25. Kovařík, 58. Kopic, 67. Bucha.

ČB: Drobný (46. Sušak) – Čolič (46. Kladrubský), Havel (63. Talovierov), Sivok (75. Kulhánek), Novák (63. Kopečný) – Havelka, Čavoš (75. Malecha) – Mészáros, Šulc (46. Brandner), Granečný (75. Táborský) – Ledecký (63. Rabušic).

Viktoria Plzeň: Hruška – Řezník (65. Havel), Brabec (65. Hubník), Hejda (65. Pernica), Limberský (46. Kopic) – Bucha (75. Díaz), Kalvach (75. Herc), Čermák (65. Hořava) – Kayamba (65. Mihálik), Beauguel (65. Chorý), Kovařík (65. Hloušek).