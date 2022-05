„Však už mi kluci psali, že to bude stát dva tisíce do kasy. Nic co by potěšilo,“ zlobil se naoko student Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Cítil jste, že je to povedený zápas?

Naskočil jsem do prvního zápasu po delší zdravotní pauze a myslím, že lépe se to ani povést nemohlo. Vyšlo mi prakticky všechno, do čeho jsem kopnul. A dařilo se i mančaftu. Všichni jsme plnili, co nám trenéři řekli.

Byl to váš první hattrick, co jste ve Lhotě?

Nejen ve Lhotě, když tedy nepočítám jeden v okresním přeboru za béčko.

Koukal jsem, že jste předtím hrál za Junior Strakonice. Co vás zaválo do Lhoty?

Šel jsem do Plzně studovat vysokou školu a potřeboval jsem někde trénovat. A protože ve Lhotě hraje Ondra Kotrnoch, který také pochází ze Strakonic, tak jsem se tady domluvil a nakonec z toho vzešel přestup.

Po minulém kole už jste jen dva body za druhým Nýrskem. Je pro vás motivace zkusit je přeskočit?

Je to lákadlo, my bychom chtěli skončit do třetího místa. Teď nás čeká spousta zápasů s týmy, které jsou kolem nás. Těch posledních pět kol rozhodne.

Jako první je už teď v sobotu utkání v Chotíkově. S čím do něho půjdete?

Zvlášť pro našeho trenéra (Petr Nykles) to bude specifické, protože tam působil. Takže i my máme o motivaci postaráno. Jedeme si tam pro vítězství.