Pondělní los v Nyonu určil, že Viktorii se do cesty ve 2. předkole Ligy mistrů postaví nizozemský vicemistr nedohrané sezony tamní soutěže AZ Alkmaar. Vzhledem ke koronavirové pandemii se bude hrát pouze na jeden zápas, a to 25. nebo 26. srpna v Nizozemsku bez diváků.

Viktoria hrála za posledních deset let v evropských pohárech se soupeři ze tří desítek zemí, ale na nizozemského soupeře narazí poprvé.

V osudí Plzni hrozil ještě PAOK Soluň a Lokomotiva Záhřeb. „Pár detailů o soupeři jsme se snažili získat už když jsme se dozvěděli, s kým můžeme hrát. Takže víme, o koho se jedná a způsob hry holandských týmů je nám jasný,“ uvedl trenér plzeňské Viktorie Adrian Guľa.

Kouč chce využít zkušeností Ondřeje Mihálika, který před minulou sezonou přišel do Viktorie právě z Alkmaaru. „Některé věci můžeme nakoukat na videu, ale určitě využijeme Pištu Mihálika na pár informací z kabiny, protože detaily mohou rozhodnout,“ uvědomuje si Guľa.

Plzeňští fotbalisté podle něj dostanou od trenérů dostatek informací. „Bude klíčové, abychom je přenesli na hřiště, do toho jednoho zápasu. Pro postup uděláme maximum, je to pro výzva,“ řekl trenér Viktorie.

Nizozemská nejvyšší soutěž se kvůli koronavirové pandemii nedohrála. Titul nebyl udělen a z ligy nikdo nesestoupil. Do evropských pohárů se kvalifikovaly kluby podle pořadí v tabulce v době ukončení sezony. „Rozehranost a režim, v jakém museli kluci v závěru soutěže fungovat, může být naše mikrovýhoda,“ věří Guľa.

Nevýhodou Viktorie může být zápas na půdě Alkmaaru bez možnosti domácí odvety. Trenér se však snaží si to nepřipouštět. „Od začátku přípravy se snažíme nastavit mentalitu hráčů, aby byli silní bez ohledu na to, kde hrají. Aby hráli svůj styl, ať je to přípravný, ligový nebo evropský zápas. Věřím, že jsme hladoví po úspěchu, abychom do Plzně přivezli vytoužený postup a na začátku sezony využili velkou šanci naplnit ambice, které před námi jsou, a které klub má,“ uzavřel Adrian Guľa.