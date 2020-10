Hraje se na jeden zápas na půdě soupeře. Nikoliv však v Beer Ševě, kde se viktoriáni představili před třemi lety, ale v Petach Tikva.

„Můžeme si to tak se soupeřem rozdat, aniž bychom mluvili o tom, že mají extrémní výhodu domácího prostředí,“ prohlásil včera slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa.

„Věřím, že tohle bude další věc do skládačky, která nám pomůže, abychom zápas zvládli. Jdeme do něj s maximálním odhodláním,“ doplnil 45letý trenér.

Stojí zřejmě před životním zápasem kariéry, i když on sám to odmítá. „I se Žilinou jsem zažil úžasné zápasy,“ připomněl Adrian Guľa play--off Evropské ligy se španělským Bilbaem. „Nebo dvojzápas s FC Kodaň o Champions League,“ doplnil.

Teď je však trenérem plzeňské Viktorie, která skupiny evropských pohárů hrávala pravidelně, ale loni v nich chyběla a další absenci už nechce připustit.

„Jasně že i na to člověk myslí. Ale my hlavně chceme postoupit, jde především o sportovní úspěch. Proto fotbal děláme,“ říkal kouč Guľa.

Na evropské scéně má zatím s plzeňskou Viktorií vyrovnanou bilanci. Nejdříve prohrál po prodloužení v nizozemském Alkmaaru (1:3), když vyrovnávací branku dostal jeho tým v poslední minutě normální hrací doby. A pak už ve zmíněném zápase doma porazil dánského soupeře. Teď tedy před ním je nová výzva.

Dál může jít jen jeden ze soupeřů, poražený bude na podzim bez evropských pohárů. „Já věřím, že jsme silnější, než jsme byli na začátku sezony, a to je velmi podstatné. Ale musíme to ukázat v samotném zápase,“ připomněl Guľa nedávný příchod útočníka Zdeňka Ondráška z amerického Dallasu. Ale i lepší adaptaci letních posil Ba Louy a Káčera nebo zlepšení formy u Kopice či Káčera.

„Tohle všechno jsou detaily, které můžou rozhodovat,“ věří trenér Viktorie.

Těší ho, že má k dispozici téměř všechny hráče. I kapitána Brabce, který nedohrál ligový zápas s Brnem. Jen nemocný Hořava a Hybš s Alvirem zůstali doma v Plzni.

Do Izraele odletěl jeho tým včera dopoledne, v zemi je přísná karanténa. Hráči nesmí opouštět hotel v Tel Avivu, kde mají pro sebe k dispozici celé jedno patro, kde je i zvláštní jídelna.

S nikým cizím nepřijdou do styku, jen odpoledne vyrazili do nedalekého Petach Tikva na předzápasový trénink. Vrátí se tam dnes pro postup do základní skupiny Evropské ligy?

Přímý přenos utkání z Izraele vysílá ČT Sport.