Viktoriánky do utkání proti Brnu nevstoupily dobře a po pěti minutách prohrávaly 0:1. Domácí Janka Lukášová ale našla rychlou odpověď a do konce poločasu přetočila misky vah reprezentantka Mrázová.

Po změně stran se brzy prosadil Adéla Radová a Plzeň vedla už 3:1. Lokomotivu ale dostala znovu do hry Ruslerová. Postupové razítko dala Plzeňkám až v nastaveném čase šestnáctiletá Barbora Kadlecová.

„Jsme rádi, že jsme splnili cíl a postoupili jsme. Na druhou stranu tam byla spousta věcí, ke kterým se budeme muset v týdnu vrátit. Bylo to takové upracované z naší strany. Vzhledem k počasí, které bylo, a tomu, že se holky vrátily těsně před zápasem z našeho nebo slovenského nároďáku, si myslím, že to bylo poctivě odehrané," hodnotil zápas plzeňský trenér Pavel Vacek.

Ten bude na jaře trénovat viktoriánky společně s Pavlem Hudečkem a Karlem Nesvedou. Přes zimu nedoznal plzeňský tým prakticky žádných změn, povedlo se tak znovu udržet i českou reprezentantku Miroslavu Mrázovou.

„Pouze se k nám připojily zatím dvě holky z juniorky, zároveň uvažujeme ještě o dalších dvou. Ohledně posil o něčem jednáme, ale zatím je vše nepotvrzené," vysvětloval Vacek.

A jak byly plzeňští trenéři spokojení se zimní přípravou? „S průběhem přípravy na jarní část sezony panuje spokojenost i přes poměrně velkou marodku či drobná zranění zejména v úvodu přípravy. Věříme, že tým je dobře připravený. V rámci přípravy jsme v lednu absolvovali soustředění, které vyšlo podle představ a nyní se nacházíme v závěrečné fázi přípravy v domácích podmínkách,“ řeklo pro web plzeňské Viktorie trenérské duo žen Pavel Hudeček a Pavel Vacek.

Na jaře bude plzeňský tým usilovat o co nejlepší postavení do nadstavbové fáze, v níž se pravděpodobně Viktoria nevyhne skupině o udržení. Šance prodrat se do první čtyřky bojující o titul je totiž prakticky zavřená. Na čtvrtý Liberec ztrácí Západočešky osm bodů a do konce základní části chybí už jen tři zápasy.

„Chceme se dostat v poháru ještě o kousek dál. Záležet ale bude také na losu. Vzhledem k nepovedenému podzimu je pro nás první čtyřka už nereálná, budeme chtít tak skončit na pátém místě a zároveň neprohrát ani jedno ligové utkání," prozradil Pavel Vacek.

Ligový pohár, čtvrtfinále: Viktoria Plzeň - Lokomotiva Brno H.H. 4:2

Poločas: 2:1. Branky: 7. J. Lukáčová, 31. Mrázová, 48. A. Radová, 90. Kadlecová - 5. Malatová, 65. Ruslerová.

Sestava Plzně: Holíková - Pacandová, Kadlecová, Horáčková (76. Pajunková), Mrázová, Kochanová, Pelikánová, A. Radová, Tauberová, Z. Lukáčová, J. Lukáčová (65. Knödlová).

