Důležitý souboj zvládly na jedničku. Fotbalistky Viktorie uspěly na půdě brněnské Lokomotivy vysoko 3:0 a bodově se tak těsně dotáhly na svého soupeře, který okupuje čtvrtou příčku tabulky.

Plzeňanky hrály poslední zápas před čtrnácti dny, kdy podlehly pražské Slavii 0:8. Nutné je však dodat, že předtím prakticky celý tým viktoriánek prodělal koronavir, jenž se prohnal plzeňskými kabinami. Během posledních dvou týdnů tak Západočešky dohnaly tréninkové manko.

V úvodu zápasu s Brnem byla však cítit na jejich kopačkách určitá nervozita.

V první polovině zápasu nebyl k vidění příliš pohledný fotbal, ale Plzni se přesto povedlo se dostat do vedení.

Ve 38. minutě vstřelila první branku ofenzivní záložnice Miroslava Mrázová, která tak potvrdila roli nejlepší plzeňské střelkyně v letošní sezoně. Do šaten tak šli o přestávce spokojenější hosté.

„Byl to vesměs takový boj. Hrálo se o každý metr a bylo hodně faulů na obou stranách. Důležité ale bylo, že se nám povedlo vstřelit první branku,“ řekl k prvnímu poločasu trenér Plzně Daniel Prokop.

Po změně stran se dění na hřišti obrátilo na jednu stranu. Plzeň převzala otěže zápasu pevně do svých rukou a diktovala tempo hry. Plzeňanky zaměstnávaly obranu Brna a vypracovaly si řadu brankových příležitostí, z nichž dvě využily.

Druhou branku obstarala v 61. minutě útočnice Petra Ivaničová. Definitivní jistotu dala Západočeškám v závěru zápasu střídající Jessica Vargová.

„Druhý poločas byl zcela v naší režii. Vypracovali jsme si hodně šancí a mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem. To jsem byl s naším výkonem absolutně spokojený. Pro nás navíc enormně důležité tři body. Jedinou kaňkou je zranění naší kapitánky Markelové, která má bohužel asi vykloubené nebo zlomené prsty na ruce. Uvidíme, jak dopadne vyšetření v nemocnici,“ mrzelo plzeňské kouče.

Dlouhá přestávka mezi zápasy byla znát dle slov Daniela Prokopa na výkonu jeho svěřenkyň.

„Nervozita byla u nás vyšší, než když bychom neměli pauzu a pravidelně jsme hráli. Je pravda, že jsme teď měli čtrnáct dnů na to, abychom se připravili na zápas a dostali se do formy i po fyzické stránce. Nebudu lhát, po koronaviru jsme na tom nebyli dobře. Přesto byla zpočátku znát na hráčkách určitá nerozehranost, nevěřily si. Změnilo se to až ve druhé půli,“ vysvětloval plzeňský lodivod.

Cíl viktoriánek je nyní jasný, ukořistit čtvrté místo.

„Máme to ve svých rukou. Hrajeme v Liberci. Pak Sparta hraje doma s Brnem, kde si myslím, že je výsledek asi jasný. Následně nás čeká Dukla. Takže pokud ty dva zápasy zvládneme, tak jsme tam,“ má jasný plán Daniel Prokop

„Těšíme se na zbylé zápasy a určitě se na to co nejlépe připravíme. Kromě zraněné kapitánky jsou všechny holky připravené, tak snad nám to vydrží,“ dodává plzeňský kouč.

Brno - Plzeň 0:3

Poločas: 0:1. Branky: 38. Mrázová, 61. Ivaničová, 84. Vargová.

Sestava Plzně: Radová – J. Lukáčová, Z. Lukáčová (89. Horáčková), Beštová, Markelová (65. Mikešová), Pacandová (46. Kolorosová), Polcarová (89. Nesvedová), Mrázová, Ivaničová, Němcová (57. Vargová). Trenér: Daniel Prokop.