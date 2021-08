Zpočátku se ale vše neodehrávalo podle plzeňských not. Špatnou přihrávku směrem k vlastní gólmance vystihla Tereza Černá, která hladce ve 2. minutě poslala Liberec do vedení.

Po prvním gólu byly Severočešky aktivnější. Hostující hráčky ale tlak přečkaly, samy postupně vyrovnaly hru a na konci prvního poločasu byly odměněny. Centr ze strany našel ve vápně připravenou hlavu Barbory Polcarové, která nasměrovala míč do sítě.

„Dvacet minut byl Liberec lepší, první branka ho dostala do sedla. Pak už jsme se zvedli a vypracovali jsme si dvě gólové šance, z nichž jsme jednu využili,“ hodnotil první poločas trenér Plzně Daniel Prokop.

Formu z konce první části si Plzeňanky přenesly do druhého dějství. Viktoriánky zapresovaly a získaly míč, ten se dostal k Jance Lukáčové, jež pěknou křižnou střelou prostřelila gólmanku Zuchovou.

Plzeň měla ještě možnost navýšit své vedení. V koncovce jí ale nebylo přáno. Konkrétně Eliška Němcová hned třikrát běžela prakticky sama na bránu, klíčové uklidnění ale z jejích kopaček nepřišlo.

Udeřit tak mohlo i na druhé straně, kde agilní Dinh Thanhová dělala hostujícím obránkyním problémy. Brankářka Radová však nedovolila, aby domácí srovnali.

„V šatně bylo vidět na holkách odhodlání, které si přenesly do druhé půle. Brzy jsme vstřelili druhou branku a vypracovali jsme si i další šance. Bohužel v koncovce se nám nedařilo a nedokázali jsme přidat pojišťující gól. Mohlo to být pro nás klidnější. Takhle jsme se naopak trochu strachovali. Podržela nás také gólmanka Radová,“ řekl k druhé části Daniel Prokop, který mohl být po zápasu spokojený.

„Jsem rád, že se nám povedl start do sezony. Za týden to budeme chtít potvrdit v sobotu v Brně. K dispozici by měla být už i Mirka Mrázová, kterou jsme raději teď pošetřili kvůli menším zdravotním potížím,“ vysvětloval Prokop.

Liberec - Viktoria Plzeň 1:2

Poločas: 1:1. Branky: 2. Černá – 44. Polcarová, 47. J. Lukáčová. Sestava Plzně: Radová – Horáčková (46. Pavlíčková), Z. Lukáčová, Tauberová, Karasová, J. Lukáčová, Markelová (90. Nesvedová), Pacandová, Polcarová, Němcová (88. Belšánová), Vargová (60. Kolorosová).