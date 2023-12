I tak ale věří, že to má Plzeň ve svých rukou. „Každopádně je to stále o nás. Pokud zvládneme porazit Liberec doma a nepropadneme v dalších zápasech, které máme zvládnout, tak se tam dostaneme. To by bylo pro nás maximum toho, na co můžeme pomýšlet," pokračoval Löffelmann, jenž nedal svým svěřenkyním ještě tréninkovou pauzu.

Zároveň ho však mrzí ztráta s Libercem. Proti Severočechům prohrály Plzeňanky těsně 0:1. „Soupeř si nevypracoval prakticky žádnou šancí. My jsme měli tři loženky, ale neproměnili jsme ani jedinou. Následně jsme pak dostali takový polovlastní gól. Je to škoda. Kdybychom ten zápas zvládli, mohli jsme pomýšlet na vyšší příčky," vysvětloval zkušený trenér, který vede ženský tým od letošního léta.

„Nasbírali jsme body, které jsme potřebovali, abychom se udrželi v kontaktu s týmy z první čtyřky. Nyní to tak bude na nás, zda se popereme o první skupinu, nebo to v klidu dohrajeme ve druhé části. Bodů máme za mě dost. Svojí kvalitu jsme předvedli a neměli bychom mít žádné starosti se záchranou," může být spokojený plzeňský kormidelník.

„Skončíme v prvním týdnu v prosinci. Následně budou mít holky volno a začneme zase až po Vánocích," upřesnil plzeňský lodivod.

Plzeň by neměl v zimě potkat žádná vichřice v kabině. Dojít by mělo jen ke kosmetickým změnám. Otazník visí pouze nad klíčovou hráčskou sestavy.

„Zatím nemám žádné zprávy od hráček, od vedení nebo od agentů některých hráček. Myslím si, že kádr bude na jaře víceméně stejný. Jediná, kdo by mohla odejít, by byla Mirka Mrázová, pokud by dostala nabídku ze zahraničí. To by pak neváhala. Jinak je, myslím, u nás spokojená, to by jinak už dříve přijala nabídku Sparty nebo Slavie, kterých určitě několik dostala," vysvětloval Martin Löffelmann, který rozumí tomu, že česká reprezentantka nevyslyšela vábení pražských S a čeká na nabídku ze zahraničí.

„Někdo sice říká, že by ve Spartě či Slavii hrála více těžkých zápasů, ale to si osobně nemyslím. U nás je pro ni každý zápas těžký. Buď jsou to vyrovnaná utkání, nebo má soupeř navrch. Sama navíc ví, že to na ní stojí. Samozřejmě by tam měla asi kvalitnější tréninky, ale ona si zároveň u nás sama přidává. Má od naší kondiční tréninky individuální tréninkové plány, aby na tom byla fyzicky co nejlíp a mohla předvádět nejlepší výkony i v reprezentaci," dodal kouč Viktorie.