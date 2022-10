„Inter bude s jeho příchodem ještě silnější, to bude asi největší změna. Ale Inter je silné mužstvo, není to jen o individualitách,“ okomentoval jeho možný návrat plzeňský asistent Pavel Horváth.

„Čeká nás další těžký zápas s velkým soupeřem. Věříme, že to bude další zážitek, v Lize mistrů sbíráme zkušenosti,“ doplnil.

Viktoriáni se vydali do Milána v úterý před polednem z ruzyňského letiště i se všemi zraněnými hráči. V čase zápasu si na slavném San Siru zatrénovali a ve středu na tomto ikonickém místě zabojují o první letošní body v Lize mistrů. „Chceme bojovat, být úspěšní a hlavně předvést lepší výkon než v předchozích zápasech,“ vytkl Pavel Horváth dílčí cíl před svůj tým.

Další souboj ve skupinové části nejprestižnější klubové soutěže se odehraje na téměř osmdesátitisícovém stadionu San Siro v Miláně ve středu 26. října od 18:45 našeho času a v přímém přenosu ho odvysílá Nova Sport 3. Sledovat jej můžete také při velkoplošném promítání v plzeňském pivovaru.

Lukaku návrat na trávník dlouho odkládal, protože nechtěl riskovat, že si svalové zranění obnoví. Ale teď by rád byl u toho, když jeho Inter, do něhož se vrátil v létě z londýnské Chelsea, stvrdí postup do jarní vyřazovací fáze Ligy mistrů.

Aby se ale nemusel ohlížet na výsledek zápasu Barcelony s Bayernem, potřebuje k tomu porazit plzeňskou Viktorii. Po čtyřech kolech má totiž o tři body více než slavný katalánský klub, s nímž má navíc lepší vzájemné zápasy (doma 1:0, venku 3:3).

Fotbalista Šedivec se usadil v Itálii, ale proti Interu bude držet palce Plzni

„Na sociální sítě dostáváme spoustu zpráv od fanoušků Barcelony i Interu. Uvidíme, jak to bude vypadat. Ale i hrajeme ještě o šest o bodů, teoretická šance na Evropskou ligu tam je,“ připomněl plzeňský asistent, že překvapení se ve fotbale stávají. „My jsme taky vypadli v českém poháru v Hlučíně, takový je fotbal. Pokud uhrajeme nějaký bodík, budeme šťastní,“ doplnil Horváth.

Ale v čeká je nadmíru těžký úkol, protože v sobotním ligovém zápase s ostravským Baníkem (3:1) jim vypadl další ofenzivní hráč Jan Kliment, jenž si obnovil svalové zranění. Už předtím podzim předčasně skončil pro záložníky Jana Sýkoru a Jana Kopice, k nimž je potřeba připočítat dlouhodobě zraněného beka Radima Řezníka.

„Musíme do sestavy zase trošku sáhnout, ztrácíme důležité hráče,“ říkal už v sobotu večer trenér Michal Bílek. „Ale zase věřím, že morálkou a chutí, nadšením a zodpovědností podzim zvládneme,“ dodal s optimismem v hlase.

Otevírá se tak šance třeba pro slovenského reprezentanta Erika Jirku nebo zkušeného Václava Pilaře, který pamatuje jako jediný z hráčského kádru první výjezd viktoriánů do Milána před jedenácti lety.

Tehdy tady začalo jejich putování za zápasy v základních skupinách Ligy mistrů. Zatímco tenkrát podlehli na San Siru AC Milán 0:2, teď je čeká ve středu souboj s konkurenčním Interem, s nímž před měsícem prohráli doma stejným rozdílem.

S jakým výsledkem se budou z Milána vracet teď?