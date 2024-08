Exkluzivně

Fotbalisté plzeňské Viktorie se vydali na další pouť pohárovou Evropou, ta v minulé sezoně skončila až ve čtvrtfinále Konfereční ligy. I letos by chtěli svěřenci trenéra Miroslava Koubka alespoň do základní skupiny této soutěže.

A k tomu je potřeba přejít přes Kryvbas Kryvyj Rih, třetí tým ukrajinské ligy, který se do pohárové Evropy vrací po dlouhé době. Určitou výhodou viktoriánů může být, že se první zápas hraje kvůli ruské invazi do země soupeře na Slovensku. V moderní Košické futbalové aréně bude mít výkop ve čtvrtek ve 20 hodin.

„Určitě je výhoda, že neletíme na Ukrajinu, máme to relativně kousek. Jsme za to rádi i proto, že za námi může přijet víc fanoušků,“ prohlásil při odletu na ruzyňském letišti jeden z plzeňských asistentů Jan Trousil. A upozornil, že v případě nezdaru by plzeňská Viktoria propadla do play-off Konferenční ligy, kde číhá silný Betis Sevilla.

„Po pondělním losu to bude s Kryvbasem extrémně důležitý zápas. Věřím, že máme kvalitu, abychom byli schopní přes ně přejít,“ říkal pomocník trenéra Miroslava Koubka.

Viktoriáni mají s Kryvbasem poměrně čerstvou zkušenost, v únoru ho na soustředění v Benidormu porazili v přípravném utkání celkem jasně 3:0. Ale soupeř řadou ostřejších zákroků ukázal, že umí hrát od podlahy.

„Je to velice rychlostní tým a k tomu agresivní. Musíme se jim v tom vyrovnat a zkusíme najít skulinky při standardkách. Z toho, co jsme viděli, po nich dostávají branky. Ale musíme být obrovsky zodpovědní dozadu,“ upozornil na silné stránky soupeře, který se oproti zimnímu zápasu obměnil. „Tehdy až ve druhé půli nasadili víc hráčů, kteří jsou teď v základu,“ upozornil Trousil s tím, že sledovali i čerstvější zápasy Kryvbasu.

„Teď to bude úplně jiný zápas, protože jde o účast v pohárové Evropě, tam bylo asi padesát diváků, také atmosféra bude jiná,“ říkal hned po losu i plzeňský brankář Martin Jedlička. Jenže on to nezažije, alespoň v prvním zápase v Košicích ne, protože minulý týden onemocněl a už v Chance lize v Jablonci musel do branky Marián Tvrdoň.

„Proto je tady, aby v případě nemoci nebo zranění kolegů nastoupil. V Jablonci to zvládl výborně, věříme mu. Jsme rádi, že ho máme, je to kvalitní gólman,“ pochválil Trousil slovenského gólmana.

Kromě brankářské Jedličky necestovali s týmem ani další marodi – Kabongo, Valenta, Hejda, Paluska, Baier, Sýkora a samozřejmě ani Durosinmi, jenž stále rehabilituje v Belgii. Ale i tak bylo ve výpravě dvacet hráčů do pole a tři gólmany.

O tom, že by trenéři chystali při bídné produktivitě ofenzivních hráčů změny v sestavě, asistent nemluvil. Spíš věřil, že konečně protrhnou střeleckou smůlu. „Ať nastoupil kdokoliv, dal do toho všechno. Ale je to sport, někdy se vám daří víc, jindy méně. Rozhodně nepanikaříme. Věříme, že hráči, které vybereme, budou úspěšní. I na lavičce pak budou připravení kluci, kteří můžou pomoct,“ vyslovil důvěru svým svěřencům.

A ještě jednou se vrátil k utkání v Benidormu. „Kdyby se opakoval ten výsledek, bylo by to fantastické. Ale my chceme hlavně zvládnout ten dvojzápas,“ zopakoval Trousil nutnost proti Kryvbasu uspět. Co to tedy znamená pro plány do úvodního zápasu. „Hlavní je neprohrát,“ zavelel plzeňský asistent.

Věří také, že týmu pomohou zkušenosti z minulé sezony, kdy viktoriáni postoupili až do čtvrtfinále Konferenční ligy. „Stoprocentně by měly. Odehráli jsme tři předkola a dalších deset zápasů s kvalitními týmy. Kluci jsou dál, budou si víc věřit,“ pronesl Jan Trousil a spoléhá i na to, že by viktoriánům mohli fandit i slovenští fanoušci.

„Máme hodně Slováků v realizačním týmu,“ usmál se v hale ruzyňského letiště. „Doufám, že tam udělali osvětu a rozdali hodně lístků a naši bratia nám budou fandit. Tak jako by to bylo v Česku,“ zakončil dobře naladěný rozhovor s novináři.

Po druhé hodině odpoledne přistálo letadlo s plzeňskými fotbalisty na palubě v Košicích, vpodvečer byl v plánu předzápasový trénink. Trenér Miroslav Koubek a jeden z hráčů mají ještě předtím v plánu tiskovou konferenci.

S jakou náladou se budou viktoriáni vracet do Plzně?