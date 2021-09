„Pohár chceme vyhrát. Příbram je první překážkou na cestě k trofeji, musíme ji překonat,“ říkal před úterním zápasem Pavel Horváth, asistent trenéra Michala Bílka. A nakonec se to jejich svěřencům podařilo, i když se na vítězství 2:1 nadřeli víc než by bylo zdrávo.

„Viděl jsem Příbram na Dukle a musím říct, že hrála velmi dobře. Takže jsme ji nepodcenili, ale oni dobře bránili, spoléhali na rychlé brejky. Vysoký útočník Dedič podržel hodně míčů, nebylo to jednoduché utkání. Jsem rád, že jsme ho zvládli,“ doplnil po utkání hlavní plzeňský kouč Michal Bílek.

„My se nemáme za co stydět, odehráli jsme kvalitní partii s výborný soupeřem. Jsem na kluky hrdý, jak to zvládli, že jsme donutili Plzeň hrát naplno až do konce. Mrzí mě ten druhý inkasovaný gól, který padl po několika odrazech a ještě o tyč,“ litoval příbramský kouč Jozef Valachovič.

Plzeňský kouč Michal Bílek, udělal oproti zvyklostem hned několik změn v základní sestavě. Do branky si stoupl Hruška, na levý kraj obrany Hybš, v záloze se po delší době od začátku Čermák se Šulcem a v útoku dlouhán Chorý.

Domácí začali zostra, střelu Chorého ve třetí minutě zblokovala příbramská obrana na roh. A po něm propadl míč až na zadní tyč, kde se zjevil a trkl ho hlavou do sítě – 1:0. Jenže brzy bylo srovnáno, v osmé minutě natáhl ke střele hostující Zorvan a Hruška lovil míč ze sítě – 1:1.

Jak se začalo zostra, tempo hry potom opadlo. Kombinované sestavě domácích vázla kombinace a Příbram byla evidentně spokojená s remízovým stavem. Šance tak měli spíš viktoriáni,a le do poločasu už žádnou z nich nevyužili.

Po průniku Kopice a centru Hybše nastřelil Chorý ve 25. minutě jen břevno, v mnohem jasnější šanci o šest minut později plzeňský dlouhán branku přestřelil. Pět minut před půlí si v šestnáctce hostů zasekl míč Hybše, ale stoper Vilotič mu přijel skluzem do střely včas.

A tak musel v závěru vytáhnout po střele Dediče reflexivní zákrok i domácí gólman Hruška.

Ve druhé půli se neujala ani tečovaná střela Čermáka v 54. minutě, Kopic chvilku na to pálil vedle. Na druhé straně pláchl znovu plzeňské obraně Zorvan, ale ani on tentokrát nezakončil přesně. Ještě neuběhla ani hodina hry, když sáhl domácí trenér ve snaze strhnout vedení na svoji stranu hned ke trojímu střídání. A jeden z nových hráčů Mosquera dostal po šesti minutách pobytu na hřišti míč do sítě, ale předtím byl v ofsajdu. A tak se chvilku poté zapsal mezi střelce Šulc, který tečoval střelu Kayamby – 2:1

A takový stav vydržel na ukazateli skóre až do konce. Plzeňská Viktoria tak může očekávat soupeře pro osmifinále.

Viktoria Plzeň – 1. FK Příbram 2:1

Poločas: 1:1.

Branky: 4. Havel, 65. Šulc – 9. Zorvan.

Rozhodčí: Pechanec – Vodrážka, Flimmel. ŽK: Kayamba – Halinský, Sus. Diváků: 1831.

Viktoria Plzeň: Hruška – Havel, Hejda, Pernica, Hybš – Janošek, Kalvach (57. Bucha) – Kopic (57. Kayamba), Čermák (57. Mosquera), Šulc (90. Káčer) – Chorý (70. Beauguel).

Příbram: Šiman – Cmiljanovič (84. Dočekal), Halinský, Vilotic, Mezera – Procházka, Pilík (84. Švestka), Petrák (67. Vávra), Langhamer (78. Sus) – Dedič, Zorvan.