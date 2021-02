Musí rychle zapomenout na sobotní ligový nezdar s Libercem (0:2), protože už ve středu vstoupí fotbalisté Viktorie Plzeň do domácího poháru. Soupeřem jim bude FK Přepeře, třetí tým skupiny B ČFL.

ŠANCE PRO MLADÍKY. Stoper Václav Míka naskočil do sobotního zápasu s Libercem, druhou půli hrál po boku kapitána Brabce. Teď čekají na svoji šanci i Josef Koželuh a Robin Hranáč. | Foto: fcv/Ladislav Nussbauer

Tedy stejné soutěže, jakou hraje viktoriánské béčko, což by mohlo svádět k podcenění. „Je to cesta do evropských soutěží. Myslím si, že každý v klubu má jasno, že nejde o nějaké doplňkové utkání, ale o soutěžní. A v takovém zápase jde vždy o hodně,“ prohlásil asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš.