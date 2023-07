Rezerva fotbalové Viktorie Plzeň odehrála ve středu dopoledne před odjezdem na soustředění v jihočeském Písku další ze série přátelských utkání v rámci letní přípravy na novou sezonu v České fotbalové lize. Družina trenéra Josefa Parláska přivítala na "domácím" hřišti ve Městě Touškově třetiligové Ústí nad Labem a svého soupeře nakonec porazila.

Fotbalisté rezervního týmu Viktorie Plzeň (archivní snímek). | Foto: FCVP

Po prvním poločase sice prohrávala gólem ústeckého Davida Černého 0:1, jenž se prosadil z přímého volného kopu, ale po obrátce skóre otočila ve svůj prospěch. Vyrovnání přinesl v 72. minutě Deml, o dvě minuty později vstřelil vítěznou branku Štauber. Béčko Viktorie tak zvítězilo nad silným sokem 2:1.

Petřín v Blšanech sejmul mladíky z pražské Dukly, gólman Suchý chytil penaltu

„Opět se jednalo o dobré a velice kvalitní utkání s týmem, který teď posílil o zkušené hráče," narážel trenér Josef Parlásek na Aloise Hyčku či Jakuba Mareše, tedy borce s bohatými ligovými zkušenostmi. „V prvním poločase bylo Ústí lepší, ale po změně stran jsme byli lepším týmem pro změnu my a podle mě po zásluze skóre otočili," dodal kouč k zápasu. Ve středu odpoledne viktoriáni odjeli na soustředění do Písku, kde budou až do neděle. V sobotu zde navíc absolvují další přípravné utkání s divizními Katovicemi (16.00).

Chotíkov posílili borci ze Zruče, Líní i Stříbra. Tři hráči tým ale opustili