/LETNÍ PŘÍPRAVA/ Poslední přípravné utkání před startem nového ročníku áčkové skupiny České fotbalové ligy zvládli vítězně. Fotbalisté záložního týmu Viktorie Plzeň porazili na hřišti kdysi prvoligových Blšan třetiligového soupeře FK Baník Most-Souš těsně 1:0. O jedinou branku utkání se v závěru úvodního poločasu postaral Vrba.

FC Viktoria Plzeň B (červenomodří), archivní snímek. | Foto: FCVP

„Vyhráli jsme, jsme za to moc rádi, ale musíme přiznat, že úvod zápasu nám nevyšel. V prvních dvaceti pětadvaceti minutách jsme kazili přihrávky, dělali příliš mnoho jednoduchých ztrát a nemohli se dostat do tempa," poznamenal čerstvě čtyřicetiletý trenér plzeňského béčka Josef Parlásek. „Pak jsme ale hru vyrovnali, začali si vytvářet šance a jednu z nich jsme v závěru poločasu dokázali proměnit," kvitoval herní obrat jeho týmu.

Po obrátce už žádná branka nepadla. „Náš výkon ve druhém poločase ale byl už lepší. Jen škoda, že jsme nepřidali druhou branku," litoval Parlásek zahozených příležitostí. „Soupeř hrozil především z brejků, ale naštěstí se také nedokázal gólově prosadit," pokračoval v hodnocení zápasu.

„Máme mladý tým, který se stále učí a sbírá zkušenosti, což bylo proti Mostu vidět. Ale byly tam i dobré věci, na kterých můžeme stavět. Každopádně nás ještě čeká dost práce a já věřím, že to co nejdříve vypilujeme," doplnil Josef Parlásek, jehož tým do nové sezony ČFL vstoupí v neděli 6. srpna domácím zápasem s pražským Motorletem (10.30 hodin).

