Sérii zápasů bez vítězství ukončili Viktoriáni na domácím hřišti. Pražskou Bohemku udolali 6:0. Plzeň Klokany vskutku nešetřila a nasázela jim šest gólů, v každém poločasu po třech brankách.

Plzeň - Bohemians 6:0 | Foto: FCVP/Jan Kubíček

O všechny trefy se postaralo šest různých střelců. „Poslední zápasy nám výsledkově nevyšly, proto jsem rád, že jsme to zvládli takovým způsobem. Potřebovali jsme to. Těší mě, že se prosadili ti, co už dlouho nedali gól, pro ně je to taky velmi důležité. Před Slováckem nás tohle posílí,“ uvádí na stránkách Viktorie Plzeň Michal Bílek. „Navíc jsme zase téměř kompletní, zdravotní stav kádru je dobrý,“ těší trenéra.