Soupeř nedávno vyměnil trenéra, novým koučem je Slovák Juraj Jarábek. „Momentálně ho moc neznáme a nevíme, s jakou filozofií do Karviné nastoupí,“ uvedl plzeňský trenér Pavel Vrba. „Určitě se ale bude chtít odlepit ze dna tabulky,“ doplnil kouč Viktorie.

Zvlášť se do Karviné těší záložník Tomáš Hořava, který proti tomuto soupeři odehrál šest zápasů, v nichž vstřelil pět gólů. „Dá se říci, že to je díky tomu můj oblíbený soupeř, ale zase to bude jiný zápas. Je to každopádně zajímavá bilance, nejsem takový střelec a pět gólů je slušné číslo,“ uvědomuje si Hořava. „Budu na to myslet a třeba tím přivolám další gól(y),“ usmál se.