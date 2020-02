„Postavení soupeře v tabulce a jeho kvalita samozřejmě předurčují k dobrému zápasu,“ říkal už po domácím vítězství nad Příbramí (4:0) slovenský kouč Adrian Guľa.

Jeho svěřence teď čeká pořádně perný program, neboť ve středu 4. března hrají doma od 17.30 čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví a příští sobotu (17.00) přijede do Štruncových sadů největší překvapení této sezony FORTUNA:LIGY, nováček z Českých Budějovic.

„Pamatuji si na to, když jsme před deseti lety pohár vyhráli. Tehdy to odstartovalo úspěšnou éru Viktorky, na to opravdu nelze zapomenout. Rádi bychom si tento triumf zopakovali,“ vzkázal fanouškům David Limberský, pamětník prvního velkého triumfu.

Viktoriáni letos rozhodně neberou domácí pohár na lehkou váhu. Přijďte je podpořit, předprodej vstupenek probíhá na všech distribučních kanálech. (zs, fcv)