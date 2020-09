Tedy soupeře, který nepatří zrovna mezi jejich oblíbené. Mnozí jistě mají ještě v živé paměti debakl 2:5, který viktoriáni utrpěli v Ďolíčku v dubnu 2018. Od té doby tam nevyhráli, jen dvakrát remizovali (2:2, 0:0).

A ani předtím se jim tam nedařilo, z posledních 15 zápasů vyhráli na Bohemians 1905 jen dvakrát, vždy 1:0, v srpnu 2009 a v září 2015.

Třeba to prokletí zlomí slovenský kouč Adrian Guľa, který povede plzeňské fotbalisty proti Bohemians 1905 poprvé, protože v minulé sezoně se oba týmy střetly dvakrát během podzimní části. V prosinci zajistil domácí výhru Lukáš Kalvach.

„My se díváme a soustředíme hlavně na sebe,“ prohlásil asistent Marián Zimen, a potvrdil tak filozofii hlavního kouče. „Na Bohemce budeme chtít být aktivní, dominantní, hrát s vášní a užívat si každou minutu na hřišti – s jasným cílem uspět a zvítězit,“ doplnil věrný druh trenéra Adriana Guľy.

„Jsme klub, kterému patří vítězství. Jedno zaváhání v lize (v Liberci) nás nezastaví, právě naopak, chceme se vždy těšit na další úspěchy,“ dodal Marian Zimen.

Realizační tým může dnes poprvé také využít služeb útočníka Zdeňka Ondráška, jenž přestoupil do plzeňské Viktorie z amerického Dallasu. „Je to reprezentant, očekáváme od něj, že zvýší kvalitu už tak kvalitního týmu, který máme,“ okomentoval jeho příchod asistent trenéra. Jestli Ondrášek skutečně naskočí do zápasu, neprozradil.

„Očekávám, že aspoň na část do utkání zasáhne. Plzeň ho bude chtít rozehrát před Evropskou ligou,“ uvedl asistent Bohemians Erich Brabec pro klubový web.

Klokani, jak se týmu z pražských Vršovic přezdívá, se ve svém svatostánku představí téměř po měsíci.

Na úvod FORTUNA:LIGY v Ďolíčku rozstříleli 4:0 Mladou Boleslav, tedy soupeře, s nímž viktoriáni vyhráli před týdnem doma 2:1.

„Ačkoliv to utkání vypadalo tak, že dospěje k remíze, Plzeň ho zvládla vyhrát,“ pochválil Erich Brabec dnešního soupeře. „Čeká nás hodně kvalitní protivník, který svoji sílu prokazuje dlouhodobě,“ doplnil a vzápětí potvrdil slova plzeňského obránce a odchovance Bohemians, že Plzeň patří v Ďolíčku k nejméně oblíbeným týmům.

„Stačí jen říct, že přijede Plzeň, a hned zbystříme,“ řekl s úsměvem. Ale hned soupeři vysekl poklonu. „Viktoria patří mezi nejlepší tři české kluby, se Spartou a Slavií. Tým je hodně kvalitní a zkušený. Mají trenéra, který přesně ví, co chce hrát. Sice teď měli určité problémy, ale je důležité, zda dokážeme eliminovat jejich silné stránky a využít slabiny,“ dodal Erich Brabec.

Dnešní utkání začíná od 19 hodin a přímým přenosem ho vysílá O2 TV Sport.