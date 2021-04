Viktoriáni šli v té chvíli do vedení 2:1 a 25letý záložník běžel slavit k rohovému praporku, kde vyslal gesto do prázdných ochozů.

„Přítelkyně je těhotná, máme za dva měsíce termín. To bylo pro ni,“ vysvětloval Lukáš Kalvach po zápase v nahrávce pro média. Přiznal však, že původně měl jiné plány na gólovou oslavu.

„Měl jsem vzít balon pod dres. Ale v euforii jsem běžel k praporku, tak jsem jí aspoň poslal pusu,“ doplnil rodák z Hané, který už druhou se hájí barvy plzeňské Viktorie. Letos vstřelil teprve druhý gól.

Už předtím jste měl několik šancí, které jste nevyužil. Měl jste potom o to větší radost, že jste dal gól právě vy?

Samozřejmě. Snažím se do střelby víc tlačit, je to potřeba. Přesně tohle je moje pozice při rohu. Jsem rád, že to tam propadlo.

V první půli jste byli hodně aktivní, ale proměnili jste jen jednu šanci. Nebylo to pro vás frustrující?

Bavíme se o tom už delší dobu, že máme dobré vstupy do zápasů, vypracujeme si i dost šancí, ale nedokážeme je moc proměňovat. Proto se to pak dohrává až do poslední chvíle, neuděláme si to lehčí. Ale je důležité, že jsme to se Slováckem zvládli.

Jak těžké bylo na psychiku, když pak soupeř v závěru první půle navíc vyrovnal?

Byla to rána. Ale o poločase jsme si jasně řekli, že sílu máme, že jsme živější tým. Naštěstí to tam padlo a vyhráli jsme.

A to vítězství s týme, který je v tabulce před vámi, je nesmírně cenné. Souhlasíte?

Je to hodně důležité. Stáhli jsme Slovácko na dva body, máme zápas k dobru. (12. května na Spartě – pozn. aut.) Zápasů je dost. Věřím, že ty pohárové příčky v lize ještě vybojujeme.

Už ve středu vás čeká semifinále poháru proti Teplicím. To je další meta, že?

Je potřeba dobře zregenerovat, protože těch zápasů je teď hodně po sobě. Je to náročné, ale já se cítím celkem dobře. Jsme odhodlaní, abychom to zvládli. Chceme postoupit do finále.