„To ocenění mě potěšilo. Ale já sám jsem po zápase takový pocit neměl. Vybral bych z našeho týmu tři čtyři jiné hráče,“ nezapřel při včerejším on-line setkání s českými novináři skromnost.

S Plzní jste byl před odletem na Euro v karanténě, neměl jste strach, že o turnaj přijdete?

Bylo to nepříjemné, bohužel to přišlo v nejméně vhodný moment. Ale měli jsme s Pavlem (Šulcem) štěstí, že jsme byli pořád negativně testovaní. I zdraví drželo, věřili jsme, že odcestujeme.

Jak jste si udržovali kondici?

Nebylo jednoduché chystat se jen v domácích podmínkách. Byli jsme v kontaktu s trenéry z Plzně i reprezentace. Vymýšleli nám, co máme dělat. Pro nás je výhra už to, že jsme tady.

Bod s Itálií na úvod je jistě cenný. Co se dá ještě vylepšit směrem k zápasům se Slovinskem a pak i se Španělskem?

Teď se soustředíme na Slovince, to bude klíčové. A co bychom měli zlepšit? Určitě se víc tlačit dopředu, ofenzivních akcí jsme s Itálií moc neměli. Sypal bych víc centrů do vápna, musíme se tlačit do střelby, abychom dostali soupeře pod tlak. Mohl by k tomu být i větší prostor, přece jen kvalita Italů byla vysoká. Ale pro nás je dobrá zkušenost zahrát si proti hráčům, kteří pravidelně nastupují v Serii A.

Ale i tak jste je zaskočili…

Přišlo mi, že od začátku druhé půle sršelo z Italů až přehnané sebevědomí. Zdálo se jim, že už mají vítězství v kapse. A když jsme jim pak dali takový šťastný gól, překvapilo je to. Znejistěli, přitvrdili v soubojích, dělali zákeřné fauly. Byli vyloučení, toho jsme mohli využít lépe.

Ale paradoxně vás v deseti zatlačili. Asi nejvíc během zápasu. Čím to?

Přišlo mi, že po vyrovnávacím gólu přepnuli na ještě vyšší obrátky. Druhá věc je, že my jsme se začali bát o výsledek. Byl to první zápas na turnaji, s takhle silným soupeřem. Podržel nás gólman a některé situace jsme ustáli i se štěstím, létalo to kolem tyčí. Musíme si z toho vzít poučení, příště se zklidnit, dohrát to víc v klidu.

Dá se očekávat, že teď proti Slovincům budete víc tvořit?

Myslím, že si to dokážeme v hlavě přenastavit. Zápas s Itálií už je za námi. Bod je dobrý odrazový můstek. Od rána už myslíme na Slovince.

Co o nich v tuhle chvíli víte?

Dneska ráno (čtvrtek – pozn. aut.) jsme dostali písemnou přípravu. Máme informace o jednotlivých hráčích, kdo je v čem silný. Víme, v jaké sestavě nastoupili proti Španělsku, ale ten zápas jsme ještě neviděli.

Jisté je, že remíza už vám tentokrát stačit nebude…

Přesně tak, budeme muset jít po vítězství.

Co říkáte na úvodní porážku Slovinců se Španělskem 0:3?

Oni Španělé budou hlavní favorit skupiny, ale i celého turnaje. Uvidíme, co Slovinci, ale hrajou doma, nezlomí je to. Budou se chtít vytáhnout. Určitě cítí větší šanci než proti Španělsku nebo Itálii.