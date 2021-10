Až v 84. minutě si Beauguel pohlídal ofsajdovou pozici a nádherně se hlavou pověsil do centru Janoška, gólman Šiška si sice na míč sáhl, ale v cestě do sítě ho nezastavil – 2:1. Plzeň už pak těsnou výhru uhájila a po reprezentační přestávky půjde z prvního místa. O tom, s jakým náskokem rozhodne nedělní derby pražských S.

Domácí trenéři se snažili oživit hru dalšími střídáními, ale kýžený efekt to dlouho nepřinášelo.

I proto poslal trenér Bílek po přestávce do hry místo Kopice druhého útočníka Chorého. A hned v úvodu druhé půle poslal Kalvach balon do šestnáctky na Buchu, ale ten zlínského gólmana nepropálil. Ale jinak byla ve hře viktoriánů řada nepřesností a z hlediště se začal ozývat pískot.

Ani tohle varování však Plzeňským nestačilo, po další standardce musel znovu zasahovat domácí brankář, střelu Poznara vyrazil. Na druhé straně zazdil Kopic velkou šanci po zpětné přihrávce, a to ještě neuběhla ani 20. minuta.

Jenže po čtvrthodině hry bylo vyrovnáno, Čanturišvili poslal trestný kop do plzeňské šestnáctky, kde hlavičkoval osamocený Vraštil a nedal reprezentačnímu gólmanovi Staňkovi šanci – 1:1.

Zatímco on odpovídal do televizních kamer, hráči si užívali děkovačku před kotlem Viktorie.

„Jsem rádi, že jsme vyhráli, ale byla tam spousta věcí, které musíme zlepšit. Nevytvořili jsme na soupeře takový tlak. Byla tam řada nepřesností, teď máme čtrnáct dnů na to, abychom potrénovali a zlepšili se,“ mohl si po utkání oddechnout plzeňský kouč Michal Bílek.

Fotbalisté Viktorie Plzeň uhájili stoprocentní domácí bilanci v této sezoně, i když Zlín porazili až po boji 2:1. Připsali si tři body a sedmou ligovou výhru v řadě. Oba jejich góly vstřelil francouzský forvard Jean-David Beauguel, jenž do Plzně přišel před třemi lety právě ze Zlína.

