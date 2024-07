Poprvé v přípravě hrál stoper Robin Hranáč, který reprezentoval Česko na mistrovství Evropy v Německu.

Kodaň vedla už od 4. minuty, ale ve 13. hlavou Panoš a v 16. minutě lehkou střelou přes obránce Kabongo otočili skóre na 2:1 pro Viktorii.

V 66. minutě Dánové vyrovnali, aby vzápětí Vydra vrátil Viktorii vedení - 3:2. V 91. minutě Kodaň vyrovnala na konečných 3:3.

"Mrzí mě, že jsme inkasovali na konci zápasu. Soupeř byl kvalitní, ale my jsme také předvedli dobrý výkon. Utkání je potřeba hodnotit pozitivně, ale určitě je prostor ke zlepšení," řekl v rozhovoru pro klubové sociální sítě 19letý záložník Viktorie Plzeň Ondřej Deml.

Odchovanec Viktorie nahrával na gól Vydry. "Vydrys mně dal balon do běhu, navedl jsem si míč dopředu a slyšel jsem Matěj, jak si křikl, tak jsem mu to dal pod sebe a on to skvěle zakončil," popsal.

V letní přípravě Viktoria Plzeň odehrála šest přátelských zápasů s bilancí čtyř výher a po jedné remíze a porážce. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka porazili Petřín (7:0), Banskou Bystrici (2:1), Lafnitz (6:0) a Karlsruhe (2:0), prohráli s Karabachem (1:2) a remizovali s Kodaní (3:3).

"Každý den jsem se snažil zvykat na vysokou intenzitu tréninků a zápasů, na kterou nejsem zvyklý. Odkoukával jsem od jiných hráčů, co dělají, takže skvělá škola," svěřil se Deml.

"Soustředění bylo skvělé, na ten servis nejsem zvyklý. A po fotbalové stránce si myslím, že jsem se v hodně věcech zlepšil, což je to nejdůležitější," dodal mladík.

Pro Viktorii, třetí tým tabulky minulé sezony, začne domácí nejvyšší soutěž v sobotu 20. července od 20.00 hodin zápasem v Praze s Duklou, která je nováčkem Chance ligy.

Osmého srpna rozehraje Viktoria 3. předkolo Evropské ligy. Los bude 22. července.