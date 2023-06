Příchod 34letého Ibrahima Taorého z pražské Slavie do konkurenční Viktorie Plzeň potvrdily oba kluby včera na svých webech. Záložních z Pobřeží slonoviny podepsal smlouvu na jeden rok.

Záložník z Pobřeží slonoviny Ibrahim Traoré se po pěti letech působení v pražské Slavii upsal na rok Viktorii Plzeň, za kterou už nastoupil ve středu v Kolovči. | Foto: Jindřich Schovanec

„Když se naskytla možnost jít do Viktorie, ihned jsem souhlasil. Jde o velký klub, který má vysoké ambice, bude hrát v pohárové Evropě a já mám pořádnou motivaci se prosadit,“ uvedl po podpisu smlouvy Ibrahim Traoré, který už v Plzni trénuje od začátku přípravy.

Odehrál poločas středečního zápasu projektu Kopeme za fotbal v Kolovči (14:2) a už v pondělí předtím absolvoval i fyzické a funkční testy.

„Jde o univerzálního středopolaře, který velmi dobře vnímá hru, zapojuje se do defenzivy i ofenzivy. Je pracovitý a pokud bude zdravý a dobře připravený, což testy zatím potvrzují, bude pro nás pozitivním přínosem,“ okomentoval příchod záložníka z Pobřeží slonoviny nový plzeňský kouč Viktorie Miroslav Koubek.

Ve Slavii, kde nosil i kapitánskou pásku, se Traoré potkal i s plzeňským záložníkem Janem Sýkorou. „Byl ve Slavii v jejím nejlepším období. Má v sobě vítěznou mentalitu, zkušenosti z těžkých zápasů, může nám pomoci,“ prohlásil o zatím jediné letní posile levonohý fotbalista.

„A když bude potřebovat pomoc on, určitě mu budu nablízku, ale je to hlavně na něm. V Česku je už dlouho, poradí si,“ usmál se Jan Sýkora při dotazu, jestli bude jeho průvodcem Plzní.

Ibrahim Traoré přišel do České republiky v roce 2014 z libyjském celku Al Ahlí Bengház. Nejprve hrál dva roky druhou ligu za Táborsko, odkud přestoupil do Zlína, s nímž vyhrál český pohár. Stejnou trofej pak získal i s pražskou Slavií, kde strávil posledních pět let a je tak majitelem tří mistrovských titulů. A právě kvůli jeho bohatým zkušenostem po něm teď sáhla plzeňská Viktoria.

„Jde o velmi kvalitního hráče s obrovskými zkušenostmi jak z domácí ligy, tak i evropských pohárů. Náš trenér o něj hodně stál, takže jsme rádi, že se podařilo velmi rychle najít společnou řeč všech zainteresovaných stran a můžeme Ibrahima Traorého přivítat oficiálně v našem týmu,“ říkal v pátek Daniel Kolář, sportovní ředitel Viktorie Plzeň.

Jeho slova potvrzují Traorého statistiky. V české lize nejvyšší soutěži odehrál celkem 159 zápasů, v niž dal 12 branek, dalších 58 startů přidal za Zlín a Slavii v evropských pohárech. Teď zamířil poněkud překvapivě do plzeňské Viktorie, i když už byl na spadnutí jeho přesun do Jablonce.

Lákadlem pro něho byla i možnost zahrát si o Evropské poháry, ze současného kádru má také nejčerstvější zkušenost s kosovským fotbalem. Loni naskočil do druhého poločasu zápasu Evropské konferenční ligy s Ballkani (3:2), které letos vyhrálo tamní ligu o pouhé tři body před FC Drita. A právě to bude letos první soupeř plzeňských fotbalistů na cestě do základní skupiny téže soutěže.