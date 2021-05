Ani ve druhém zápase nadstavbové části nedosáhly fotbalistky Plzně na bodový zisk. Po porážce s pražskou Spartou přivítaly svěřenkyně trenéra Daniela Prokopa v Dobřanech Slovácko.

Začátek zápasu nezastihl viktoriánky v dobrém rozpoložení. Slovácko přebralo od prvních minut otěže utkání do svých rukou a diktovalo v první půli tempo hry.

Domácí tým přesto odolával dlouhou dobu. Soupeřky pustil pouze do jedné vyložené šance, kterou Moravanky neproměnily.

Nakonec se však dočkaly vedoucí branky. Po rohovém kopu nepohlídala plzeňská defenzíva zadní tyč, kde Nela Krejčířová uklidila míč do sítě. Slovácko tak vedlo 1:0.

„První poločas byl z naší strany špatný. Byli jsme bojácní, měli jsme málo pohybu a pokazili jsme spoustu přihrávek. Nechali jsme Slovácko hrát, a to nás potrestalo ke konci poločasu. Bohužel jsme si opět nepohlídali standardní situaci. Stále to trénujeme a říkáme si, že si na to musíme dávat pozor, ale znovu si necháme takhle hloupě dát gól,“ byl naštvaný trenér Viktorie Daniel Prokop.

Ve druhé půli ale přišel na trávník zcela jiný plzeňský tým. Viktoria výrazně přidala a začala mít navrch. Přicházely navíc i šance.

Hned první z nich ve 47. minutě přinesla vyrovnání. Po rohovém kopu byly tentokrát Plzeňanky důrazné ve vápně a Nicole Nehodová dopravila míč do sítě.

Plzeňanky nato ještě více ožily a mačkaly Slovácko.

Dvakrát zívala prázdná branka na střídající Janu Beštovou, která ale ani jednou netrefila zařízení.

Poté Petra Tauberová ukázkovým pasem za obranu vyslala na steč Jessicu Vargovou, jež rovněž ztroskotala v zakončení.

Největší šanci měla Petra Ivaničová. Zkušená plzeňská útočnice běžela prakticky od poloviny hřiště sama na gólmanku, ta však skvěle přečetla úmysl Ivaničové a sebrala jí míč, když se pokoušela o kličku.

Nedáš, dostaneš. Otřepané pravidlo se potvrdilo v 75. minutě. Po faulu Zuzany Lukáčové v šestnáctce následovala penalta, kterou hostující Michaela Dubcová bezpečně proměnila.

Tento moment poslal Plzeň psychicky dolů. Domácí fotbalistky se sice ještě snažily o vyrovnání, do konce zápasu je ale Slovácko nepustilo k ohrožení své branky. Všechny body tak putovaly na Moravu.

„Udělali jsme o pauze dvě změny v sestavě, změnili jsme také rozestavení a brzy jsme vyrovnali. Naše hra šla výrazně nahoru a vypracovali jsme si několik gólových šancí. Bohužel jsme ale ani jednu z nich neproměnili. Naopak jsme po trochu hloupém faulu ve vápně dostali gól z penalty,“ hodnotil druhý poločas trenér Daniel Prokop.

Toho porážka mrzela o to víc, že podobně dopadlo i poslední měření sil se Slováckem. Tehdy rozhodla chabá koncovka Plzeňanek a neproměněná penalta.

„Opravdu se mi to těžko hodnotí. Místo toho, abychom otočili zápas a vedli jsme 3:1, tak nakonec prohrajeme. První poločas jsme hráli hrozně, ale pak jsme byli jasně lepší… Jsem z toho obrovsky zklamaný,“ smutnil plzeňský trenér.

Tento týden čeká na Plzeňanky v sobotu zápas venku se Slavií, která má společně se Spartou stejný počet bodů. O víkendu skončilo pražské derby remízou 1:1.

Plzeň - Slovácko 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 47. Nehodová – 40. Krejčířová, 75. z PK Dubcová.

Sestava Plzně: Holíková – J. Lukáčová (66. Vargová), Z. Lukáčová (89. Nesvedová), Nehodová, Pavlíčková, Tauberová, Pacandová (46. Beštová), Kolorosová, Polcarová, Ivaničová, Markelová (46. Němcová). Trenér: Daniel Prokop.