Jako první zahrozili hosté, ale po souboji Kopice před brankou ve čtvrté minutě Beauguel rozvlnil jen boční síť. Pak měl na druhé straně velkou šanci Kubista, který běžel sám na gólmana Hrušku, ale plzeňský brankář vytěsnil jeho pokus mimo tyče.

Skóre se tak měnilo až ve 23. minutě, kdy plzeňský záložník Bucha vyvezl míč, posunul ho na Čermáka a ten otřel svoji střelu levačkou o tyč, domácí gólman Hrubý neměl žádnou šanci – 0:1. Teprve potom začali zase hrozit i domácí, ale bez brankového efektu. Pilíkův trestný kop vyrazil s obtížemi brankář Hruška. Ve 38. minutě měli další slibnou příležitost viktoriáni, míč šel po ose Čermák, Kovařík, Kopic, ale celá akce skončila nepříliš důraznou střelou Buchy, s níž si domácí brankář poradil.

Pět minut před půlí ale kapituloval podruhé. To když Čermák přiťukl v šestnáctce míč nádherně patičkou na Beauguela, který sám proti jabloneckému brankáři nezaváhal – 0:2. A francouzský forvard pak svůj gól oslavil skokem do sněhové závěje za brankou.

Ale hned v úvodu druhé půle přišla komplikace. Domácí Kubista našel přesným centrem Pleštila a ten uklidil míč do sítě – 1:2. V 57. minutě hlavičkoval po prvním rohu viktoriánů stoper Hejda těsně nad jabloneckou branku. Deset minut na to se hostující Kovařík jesličkami zbavil bránícího Holíka, jenže bodlem branku přestřelil.

Další pěknou akci předvedli viktoriáni v 72. minutě, když Limberský nahrál Kovaříkovi, ten z první přiťukl Havlovi a jeho pohotovou střelu bravurním zákrokem gólman Hrubý vyrazil. Pak pálil nebezpečně zdálky domácí Považanec. Deset minut před koncem dostal Beauguel míč podruhé do sítě, ale Havel mu přihrával do ofsajdu.

V 85. minutě měli hosté obrovské štěstí, Doležal hlavičkoval jen do brankáře Hrušky a v nastaveném čase před jabloneckým útočníkem pro změnu včas hasil odkopem kapitán Brabec. A když na druhé straně skončila vedle i tečovaná rána Beauguela, odvezla si Plzeň tři body za vítězství 2:1.

„Na to, jak byl náročný terén, se hrál hodně slušný zápas. V prvním poločase jsme byli lepší, produktivnější i konstruktivnější. Šli jsme do dvougólového vedení, ale soupeř ve druhé půli potvrdil svou sílu. Hned z první akce dostal na kontakt. Potom byl zápas otevřený,“okomentoval průběh utkání plzeňský trenér Adrian Guľa.

„Pro nás bylo důležité, že jsme byli stabilní v defenzivě s velmi silným Hruškou v bráně. Z mého pohledu jsme měli být efektivnější v otevřených možnostech, které tam vznikly. Měli jsme zápas uzavřít. Takhle to bylo stále otevřené do poslední chvíle. Kluci to uhráli týmovostí, soudržností. Je to cenné vítězství,“ doplnil kouč plzeňské Viktorie.

FK Jablonec - Viktoria Plzeň 1:2 (0:2)

Branky: 46. Pleštil - 23. Čermák, 41. Beauguel. Rozhodčí: Rejžek - Kříž, Myška. ŽK: Kubista, Pleštil - Kopic, Beauguel, Havel. Diváci: 2817.

Jablonec: Hrubý - Holík (84. Hämäläinen), Jugas, Plechatý, Sýkora - Hübschman - Pleštil (77. Chramosta), Kubista, Považanec, Pilík (61. Matoušek) - Doležal.

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák (88. Hubník) - Kopic (54. Mihálik), Beauguel, Kovařík (90.+5 Kayamba).