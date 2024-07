Kromě brankáře Martina Jedličky, který odchytal celý zápas, protočil kouč Viktorie všechny hráče v poli. Do hry ještě nezasáhla brazilská posila Ricardinho.

V první půli ve středové řadě vedle Lukáše Kalvache hrál talentovaný šestnáctiletý odchovanec Klatov Jiří Panoš.

"Věřím, že se po vítězném zápase bude lépe trénovat. Bolely mě nohy, ale mám radost, že jsme utkání zvládli vítězně. Teplé počasí bylo docela nezvyk, protože v minulých dnech bylo deštivo," řekl v rozhovoru pro klubové sociální sítě Jiří Panoš.

Mladý viktorián si svoje první přípravné období v A týmu užívá. "Baví mě to, kluci jsou přátelští, vzali mě a jsem strašně rád, že s nimi mohu trénovat a hrát. Samozřejmě se budu snažit dál zlepšovat. Starší spoluhráči mi občas něco vytknou, ale beru to jako radu a vážím si jí," pravil účastník nedávného Eura fotbalistů do 17 let.

Jaké je být v šestnácti letech součástí dospělého fotbalu. "Snažím se to takhle nebrat. Je to ale neskutečná zkušenost a vážím si jí," konstatoval Panoš.

Proti Karlsruhe nastoupil do čtvrtého přátelského duelu letní přípravy. Hrál v Plzni proti Petřínu (7:0) i rakouskému Lafnitzu (6:0) a v Městě Touškov proti Banské Bystrici (2:1). "Dnešní soupeř byl výkonnostně vyšší level, ale snažím se to brát jako novou zkušenost. Pro mě první konfrontace s takto dobrým týmem, takže to nebylo lehké. Ale jsem rád, že mohu hrát takové zápasy," prohlásil Jiří Panoš.

Nejbližším soupeřem fotbalistů Viktorie na soustředění pod Alpami bude tým Karabachu (úterý 9. července, 18.00 hodin), s nímž se Plzeň střetla v play-off Ligy mistrů 2022/2023.

Viktoria Plzeň - Karlsruhe 2:0 (1:0)

Branky: 6. Vašulín, 81. Kabongo.

Viktoria: Jedlička – Jemelka (46. Havel), Séne, Míka (46. Dweh) – Mosquera (46. Cadu), Souaré (46. Slončík, 86. Metsoko) , Kalvach (46. Sojka), Panoš (46. Bello), Jirka (46. Kopic) – Vydra (46. Deml), Vašulín (46. Kabongo).