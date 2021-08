Fotbalisté Viktorie vedli 2:0 (Kayamba a Falta), ale Brest v závěru snížil.

Trenér Plzně Michal Bílek udělal jednu změnu v sestavě oproti ligovému zápasu s Mladou Boleslaví. Stopera Pernicu nahradil uzdravený Hejda, který navlékl kapitánskou pásku.

První gól utkání vstřelila Viktoria. Ve 12. minutě Káčer přihrál rozběhnutému Kayambovi, který přeloboval brankáře Stěpanova – 0:1.

„První gól byl důležitý a uklidnil nás,“ uvedl trenér Viktorie Michal Bílek.

O čtvrt hodiny později zůstal po jednom ze soubojů ležet útočník Beauguel a musel ho vystřídat Chorý. „Nevím, jestli Bogy bude moct hrát v neděli na Bohemce. Doufám, že jeho zranění nebude vážné,“ řekl kouč Plzně.

Dynamo Brest bylo nebezpečnější než Viktoria. Ve 32. minutě Sedko rozehrál standardku, Jasjukevič balon lehce tečoval, Hruška vyškrábl míč na tyč.

Poté zahrozila Viktoria, když po centru Mosquery Chorý ve skluzu nasměroval míč těsně vedle branky.

Před koncem prvního poločasu nebezpečně centroval Šestjuk, ale Hruška byl u balonu dřív než soupeř.

Ve 49. minutě se po hlavičce Mosquery z hranice malého vápna blýskl Stěpanov. Ten pak chytil i nepříliš prudkou střelu Chorého.

Uklidňující druhý gól vstřelil Falta. Řezníkův centr Stěpanov vyrazil k hranici velkého vápna, odkud ho do branky Brestu napálil nabíhající Falta – 0:2.

Plzeň měla zápas pod kontrolou a nepouštěla Dynamo Brest do tlaku. Přesto inkasovala, když gól Brestu doslova darovala. V 90. minutě Ndiaye namazal Bilenkijemu, který obstřelil Hrušku – 1:2.

V tříminutovém nastavení Viktoria drama nedopustila, a tak zvítězila a postoupila do 3. předkola Konferenční ligy, v němž se střetne (5. a 12. srpna) s The New Saints FC. „Bude to těžký soupeř, protože vyhrál na hřišti Žalgirisu 5:0. Takže určitě to bude kvalitní tým,“ myslí si Bílek.

Z postupu do dalšího předkola měl pochopitelně radost. „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas i s ohledem na to, že foukal silný vítr, který nám bránil v kombinační hře. Myslím si ale, že jsme se s tím popasovali dobře. Utkání jsme měli pod kontrolou. Škoda velké chyby v závěru zápasu, kdy jsme soupeři nabídli gól, ale jinak můžeme být spokojení,“ zhodnotil zápas trenér Plzně.

Postup ho těší i vzhledem k rozsáhlé marodce. „Neodlétali jsme do Jerevanu v lehké situaci, uzdravil se pouze Hejda. Kluci, kteří nastoupili proti Brestu, podali solidní výkon,“ dodal Bílek.