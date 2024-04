Plzeňští fotbalisté uhráli v úvodním čtvrtfinále Konferenční ligy s Fiorentinou bezbrankovou remízu.

Historický zápas se hrál před zcela zaplněnou Doosan Arenou. Fanoušci plzeňské Viktorie, která v pohárové Evropě ještě nikdy tak daleko nebyla, svůj klub neúnavně povzbuzovali, dokonce si na čtvrtfinále Konferenční ligy připravili i speciální pokřik.

„Všichni chceme do Atén! Pojďte s námi zpívat, Plzeň se tam dostane,“ zpívali malé děti, teenageři, tátové od rodin, jejich manželky i muži zralého věku už v pochodu z náměstí na stadion.

Sen je to troufalý… A po čtvrteční bezbrankové remíze zatím stále žije. Odveta se hraje ve čtvrtek v Itálii.

V řecké metropoli se hraje finále letošního ročníku Konferenční ligy. Fiorentina už ho okusila loni v Praze.

„Věříme, že máme na to zase dokráčet aspoň tam, kam jsme došli minulý rok,“ potvrdil český fotbalista italského celku Antonín Barák, že i letos míří Fiorentina v Evropě vysoko.

Na klubové úrovni se reprezentační záložník představil v Česku tedy téměř po roce. „Pár lístků jsem zařizoval,“ usmál se Barák při dotazu, kdo mu bude v hledišti držet palce. Pochází totiž z nedaleké Příbrami, odkud se přes pražskou Slavii vydal do Itálie. S Plzní dosud ještě nikdy neprohrál.

Když včera přišel v 70. minutě na hřiště vítalo ho i domácí publikum potleskem

Viktoria nastoupila k historickému zápasu bez deseti stabilních hráčů, v základní sestavě se tak objevil i Radim Řezník a právě on vyslal ve 12. minutě první střelu na bránu, ale šla vysoko nad.

Pětatřicetiletý obránce hrál v této sezoně od začátku naposledy v úvodním ligovém kole v Teplicích (0:1), pak už jen v domácím MOL Cupu v Mariánských Lázních. Proti Fiorentině nastoupil na nezvyklé pozici wingbeka.

A zvládl to. „Jsem vyčerpaný, je to vydřený bod. Bylo to těžké, bránili jsme. Uvidíme, co bude v Itálii,“ říkal po utkání pro ČT Radim Řezník.

Větší šance se zrodila ve 23. minutě, kdy pláchl obraně italského celku Vydra, vyměnil si balon se Šulcem, ale pak střílel vedle. Na druhé straně to zkoušel o deset minut později z velké dálky Quarta, také nepřesně. To při hlavičce Belottiho už musel zasahovat plzeňský gólman Jedlička. Závěr první půle se odehrával v režii hostů, ale do přestávky Plzeň odolala.

Ve stejném duchu začal i druhý poločas, střelu Beltrána u úhlu gólman Viktorie kryl. Tlak Fiorentiny sice pokračoval, ale větší šanci už si nevytvořila. Naopak dýmovnice ze sektoru jejích fanoušků a na pár minut přerušená hra je zpomalila.

Proto se hrálo bez branek.

„Za mě skvělý výkon Plzně,“ prohlásil po utkání v televizním studiu Tomáš Ujfaluši, bývalý hráč Fiorentiny.

Viktoria Plzeň - Fiorentina 0:0

Rozhodčí: Grinfeeld – Hassan, Yarkoni (Izr.). ŽK: Cadu, Řezník, Chorý – Ikoné.

Diváků: 11 470.

Viktoria: Jedlička – Hranáč, Hejda, Jemelka – Řezník (90.6 Paluska), Červ, Kalvach, Cadu – Šulc – Chorý (90.+4 Kliment), Vydra (62. Traoré).

Fiorentina: Terracciano – Dodô, Milenković, L. Martínez, Biraghi – Arthur (79. López), Mandragora, Beltrán (70. Barák) – González (84. Ikoné), Belotti (70. Nzola), Sottil (79. Kouamé).