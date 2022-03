Proti penaltě Plzně asi nemohl nikdo nic namítat. Televizní záběr jasně potvrdil, že hostující Tijani podkopl francouzského střelce Beauguela, který pak sám z penalty poslal viktoriány do vedení, a jak se později ukázalo, zajistil jim i tři body.

Byl to totiž jediný gól, který v utkání 25. kola FORTUNA:LIGY platil. V 73. minutě sice po úniku dostal míč do sítě hostující útočník Filip Žák, ale radost mu překazil pomezní rozhodčí, jenž odmával ofsajd. Následovalo další prozkoumávání u videa, které tentokrát posvětilo rozhodnutí Jana Hurycha.

„Ptal jsem se pomezního rozhodčího, proč mává, když si není jistý. Říkal, že si jistý byl a viděl to jako jasný ofsajd. Což ale nechápu. Jestli se jednalo o ofsajd, tak to byly maximálně milimetry,“ zlobil se pak teplický útočník na tiskové konferenci.

„Pokud nemáte průkazný záběr, zůstává rozhodnutí na hrací ploše. VAR to dlouho zkoumal, nenašli jediný průkazný záběr, že by o ofsajd šlo ani nešlo. Proto zůstalo původní rozhodnutí a branka nemohla být uznána,“ vysvětloval pak hlavní rozhodčí Marek Radina po utkání do televizní kamery.

Plzeňská Viktoria hrála od konce první půle bez vyloučeného Havla. To byla zase situace, která nadzvedla domácí fanoušky. Plzeňský obránce v nastaveném čase zatáhl rukou hostujícího Jukla, na první pohled nevinný faul.

„Na hřišti je těžké to posuzovat, ale bylo to pro nás překvapení. Už žlutá karta se mi zdála přísná. Ale rozhodčí se šel podívat na video, takže tam zřejmě odhalil něco navíc,“ okomentoval to smířlivě plzeňský kouč Michal Bílek.

„Držel ho za rameno. Kdyby k tomu přestupku nedošlo, útočící hráč by postupoval sám na branku, sice z boku, ale měl by možnost vystřelit,“ popisoval hlavní sudí Marek Radina, proč změnil žlutou kartu na červenou.

Zatímco názory na inkriminované momenty se u obou trenérů různí, na jednom se po zápase shodli.

„ Já jsem pro VAR, ale musí to být daleko rychlejší. Rozhodčí, když stojí blízko, to musí posoudit hlavně sám,“ uvedl teplický kouč Jiří Jarošík. A v podobném duchu mluvil chvilku po něm i jeho protějšek na plzeňské lavičce Michal Bílek. „Myslím, že už je toho příliš. Pauzy jsou strašně dlouhé, hra je rozkouskovaná,“ pokyvoval hlavou trenér Viktorie.

Možná i tyhle momenty přispěly k vypjaté atmosféře, která eskalovala v samotném závěru střetnutí, kdy na sebe muži ze střídaček pokřikovali, realizační týmy musel oddělovat čtvrtý rozhodčí.

„„K tomu bych se rád vyjádřil. Minulý týden, když jsme hráli se Slováckem, jsem zpucoval svůj vlastní realizační tým, jak se choval k rozhodčím. Tentokrát celý realizák Viktorky zbytečně tlačil na čtvrtého rozhodčího,“ neodpustil si teplický kouč Jiří Jarošík poznámku směrem k domácí lavičce.

Jenže právě on byl nejaktivnější, co se týče gestikulace. Zatímco domácí Michal Bílek zůstával v klidu. „Musím říct, že byl korektní a zachoval si dekorum. Ale ten zbytek? Tohle chování nechápu,“ zopakoval Jarošík.

To Michal Bílek zůstal klidný i po zápase. „Byla tam jedna situace, kdy se nám zdálo, že byl na druhé straně faul. A pak z toho byl trestný kop, z něhož nastřelily Teplice břevno. To byl pravděpodobně spouštěč nervozity,“ dodal lakonicky Bílek.

Měl radost z vítězství 1:0.