„Těžko říct, jestli je Zbrojovka můj oblíbený soupeř. Moc gólů nedávám, takže oblíbeného soupeře nemám. Mám ale radost, že se mi povedlo Brnu vstřelit čtyři góly,“ řekl Aleš Čermák.

Viktoria Plzeň hraje v Brně v sobotu od 18.30 hodin utkání 21. kola fotbalové FORTUNA:LIGY před kamerami O2 TV Sport.

Minulý týden Čermák odehrál poslední čtvrt hodinu zápasu proti Bohemians. Nastoupil po pětizápasové přestávce zaviněné zraněním. „Jsem rád, že už jsem zpátky a že můžu být s kluky na hřišti. Už jsem stoprocentně připravený na zápas,“ prohlásil fotbalista Viktorie.

Duel proti Bohemians (3:1) splnil očekávání plzeňských trenérů. Podle asistenta trenéra Marka Bakoše zápas měl svoji kvalitu a hráči si svým pohybem vytvářeli gólové šance. „Myslím si, že lidé, kteří viděli zápas v televizi, museli být s naší hrou spokojení. Kluci do toho šli nadoraz a díky tomu se dostavil ten výsledek. V Brně na to musíme herně navázat, proměňovat šance. Den za dnem pracujeme na tom, abychom byli lepší, což chceme přenést do nejbližšího zápasu,“ uvedl Bakoš.

Brno je nováčkem nejvyšší soutěže a zatím je na nesestupovém patnáctém místě, ale na první sestupovou příčku má náskok pouhého bodu. Ve druhé části sezony Brno vyhrálo pouze jednou. „Neočekávám ale lehký zápas, protože Brno potřebuje body kvůli postavení v tabulce. Každý soupeř, i Brno, má svoje zbraně. Viděli jsme pár jeho zápasů, v některých bylo šťastnější, jiné dopadly s méně šťastným koncem,“ vypozoroval asistent trenéra.

Mužstvo se na zápas těší. „Už aby to přišlo. Z kluků vyzařuje odhodlanost, chuť se zlepšovat, pracovat, snažíme se zlepšit hru a ještě více zažít náš systém. Nálada v klubu je dobrá a musíme ji přenést na hřiště v Brně,“ přeje si Marek Bakoš.

Obránce Viktorie Plzeň David Limberský může v sobotu odehrát 400. ligový zápas.

Naopak určitě nenastoupí Lukáš Kalvach, který má čtyři žluté karty.

V kádru Brna od jarní části sezony hostuje stoper Viktorie Plzeň Luděk Pernica, který ovšem nebude hrát kvůli dohodě obou klubů.

Viktoriánskou minulost má i záložník Ondřej Vaněk, jenž s Plzní slavil dva mistrovské tituly (2015 a 2016) a Český Superpohár (2015).

Naopak stoper Plzně Jakub Brabec v Brně hostoval v sezoně 2012/13.

Ve vzájemných utkáních mají navrch viktoriáni, kteří vyhráli šest duelů v řadě.

„Čeká nás zajímavý a těžký zápas, na který se těšíme. Plzeň je v posledním období jedním z nejúspěšnějších týmů v lize, mají našlapaný kádr a zajímavá jména. Hrát proti takovým týmům je vždycky svátek. V zimě přivedli Faltu, technického hráče, který nám dal na podzim gól ještě za Sigmu, uzdravil se Čermák, který patří k jejich nejlepším střelcům. V útoku se točí Ondrášek s Beauguelem. Pokud předvedeme nejlepší možný výkon, dá se hrát proti každému,“ tvrdil kouč Brna Richard Dostálek.