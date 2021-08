Přednostní nákup mají permanentkáři, kteří mají své místo garantované do pátku 6. srpna 13 hodin.

Zakoupit vstupenky lze na pokladnách za severní věží Doosan Areny či online na webu Plzeňské vstupenky. Dnes jsou pokladny otevřeny do 17 hodin, ve středu a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin a v pátek od 9 do 13 hodin.

Volný prodej odstartuje v pátek 6. srpna ve 13 hodin. V sobotu bude nákup možný pouze online, v neděli opět na pokladnách od 16 do 19 hodin a od pondělí do středy od 9 do 17 hodin.

Permanentkáři zaplatí za lístek cenu podle kategorie – 100, 130, 170 nebo 200 Kč, ostatní 200, 230, 270 nebo 300 korun.

Jako pro každý zápas evropských pohárů jsou vyblokovány sektory S8 a T9 na protilehlé tribuně a sektory C a D na hlavní tribuně. Permanentkáři z těchto sektorů si mohou vybrat náhradní místa z volné kapacity.

První zápas třetího předkola Evropské konferenční ligy se hraje tento čtvrtek od 20.45 hodin v Cardiffu.

Na diváckou podporu budou v plzeňské odvetě s Novými Svatými (český překlad klubu) spoléhat i hráči. „Zažívám to poprvé během kariéry a jsem z našich fanoušků nadšený. I když se nám něco nepovede, cítím, jak při další akci tleskají, a tuto podporu si strašně užívám,“ všímá si letní posila Viktorie Modou Ndiaye.

„Pohárové zápasy jsou vždy specifické a myslím, že i pro fanoušky zajímavé. Přijede zajímavý soupeř z Walesu, my však chceme jít za postupem,“ přidává se zkušený obránce a kapitán Viktorie Lukáš Hejda.