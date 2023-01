„Jde o nadějného hráče, který má výborné rychlostní, výškové i věkové parametry pro to, aby udělal další posun v kariéře a já věřím, že tento krok může udělat právě u nás,“ doplnil sportovní ředitel Viktorie Plzeň.

Ta rychle zareagoval na zdravotní stav hráčského kádru. Hned v úvodu roku si poranil kotník střelce Jan Kliment a také nová akvizece Matěj Vydra se po vážném zranění kolena teprve pozvolna dostává do formy.

Obhájce mistrovského titulu tak nechce riskovat, že bude mít na startu jarní části FORTUNA:LIGY k dispozici na hrot útoku pouze Tomáše Chorého a Fortune Bassyeho. Proto se rozhodlo přivézt talentovaného Nigerijce, jenž se jmenuje celým jménem Rafiu Adekunle Durosinmi.

„Jsem šťastný, že jsem dostal takovou šanci. Sledoval jsem zápasy Viktorie v Lize mistrů. Je to velký tým a já musím udělat maximum pro to, abych se dokázal prosadit,“ potvrdil 20letý útočník, který už se včera odpoledne zapojil do přípravy Viktorie, že je pro něho angažmá v Plzni velkou výzvou.

Do Karviné přišel ještě v dorosteneckém věku. A hned ve svém prvním zápase zajistil gólem výhru svého nového týmu U19 nad plzeňskou Viktorií.

V nejvyšší české soutěži pak odehrál 19 zápasů, v nichž vstřelil tři branky.

Nejzářivějším okamžikem nigerijského mladíka v Česku byla bezesporu branka, kterou loni na jaře zařídil Karviné na hřišti Slavie 1:0, čímž tak trochu pomohl plzeňské Viktorii k zisku titulu

Ale na záchranu Karviné mezi českou elitou to nestačilo. Ve druhé lize přidal na podzim v jejím dresu dalších 15 zápasů, v nichž vstřelil tři góly a přidal pět asistencí. další čtyři branky dal v letošním ročníku MOL Cupu.

V Plzni bude mít na dresu číslo 17, které před ním nosil například slovenský reprezentant Patrik Hrošovský.

Durosimni je už třetím hráčem, který v zimní přestávce posílil plzeňskou ofenzivu. Jako volný hráč přišel reprezentační útočník Matěj Vydra, který naposledy hájil barvy Burnley v anglické lize, ale loni v dubnu si vážně poranil koleno a od té doby nehrál.

Z pražským Bohemians zase Viktoria vykoupila záložníka Romana Květa, za kterého šel do Ďolíčku Aleš Čermák a na hostování i brankář Martin Jedlička.

Podle informací Deníku by tím měli změny v kádru skončit, i když na marodce kromě Klimenta zůstává i Jemelka, který také nestihne start jara, zcela fit není ani stoper Tijani a z přípravného zápasu s Petřínem odstoupil i zkušený Radim Řezník.