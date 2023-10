/ROZHOVOR/ Už cestou do chorvatského Záhřebu se o něm mluvilo jako o možné variantě, ale teprve při předzápasovém videu trenér Miroslav Koubek oznámil, že v utkání na hřišti Dinama půjde do branky plzeňské Viktorie teprve 18letý mladík Viktor Baier.

Viktor Baier při rozcvičce na stadionu Maksimir před zápasem s Dinamem Záhřeb. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

A byla to dobrá volba. Brankář, který je považovaný za největší talent českého fotbalu na tomto postu, udržel na stadionu Maksimir čisté konto a po utkání Konferenční ligy se radoval z vítězství 1:0. Klíčový zákrok předvedl po hodině hry, když vyrazil nebezpečnou střelu Vidoviče.

Mladého brankáře Viktorie si vybral Bayern do týmu světa pro kemp v Argentině

Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl budete v Záhřebu chytat?

Čekal jsem to horší, ale opravdu jsem se těšil. Nebylo to jako dřív, kdy bych se možná i bál. Hodně jsem mluvil s panem Kozáčikem (trenér gólmanů – pozn. aut.), bavili jsme se o tom, že šance může přijít. Měli jsme video, připravovali jsme se. Jsem šťastný, že mi trenéři dali šanci a děkuji jim za to.

Platilo i ve vašem případě, nervozita opadne s úvodním hvizdem?

Určitě ano, pomohly mi nějaké chycené balony. Kluci mě hodně podporovali, společně jsme zápas zvládli. Ale ten rozdíl oproti zápasům, které mám za sebou, se nedá popsat. Balony, které létají do vápna, jsou kvalitnější a rychlejší.

Viktor Baier při předzápasové rozcvičce.Zdroj: FCVP

Když jste předvedl zákrok po hodině hru, už jste se cítil jako opravdu dobrý brankář?

Až tak zase ne, ale dostalo mě to do největší pohody, v jaké jsem mohl být. S panem Kozáčikem jsme řešili i to, že fanoušci budou hlasití a atmosféra mě bude popohánět. Nevěřil jsem tomu, ale bylo to skutečně tak.

Ale zvlášť v úvodu tam byly z vaší strany i některé nepříliš jisté zákroky…

Určitě, dostával jsem se do tempa a zvykal jsem si. Nebylo to vždy ideální, ale musely nastat takové situace, abych se k tomu postavil lépe a předešel tomu.

V první půli tam dvakrát zazvonila i branková konstrukce, jak vám bylo?

Trochu mi zatrnulo. Ale musím říct, že i tahle situace mě povzbudila a cítil jsem se po ní lépe.

A po zápase jste si mohl užívat ovace.

Je to super, ale jde teprve o první zápas. Musím za svůj výkon poděkovat klukům z obrany, kteří mi pomohli. Hranáč, Jemelka i Sampson (Dweh) toho hrozně moc odskákali.

Také jsem si o poločase všiml, že k vám přiběhli další dva gólmani Tvrdoň se Sváčkem. Jaké to je mít podporu i od konkurentů?

Určitě jsem to vnímal, jsem jim vděčný. My gólmani jsme jedna parta, společně jsme to zvládli.

Zdroj: Youtube

Stíháte si vůbec uvědomovat, co se kolem vás v poslední době děje?

Vůbec ne. Musím si sednout a popřemýšlet nad tím, co se vlastně stalo.

Kdo vás bude držet na zemi?

Vím, že musím zůstat nohama na zemi. Byl to teprve první zápas a je tam mnoho věcí, na kterých je potřeba zapracovat. Uvidíme, jak to půjde dál.

Očima trenéra Miroslava Koubka

„Vidíme Viktora na tréninku, podle expertů je to největší talent českého fotbalu na pozici brankáře. Věřili jsme, že on bude mít hlavu na takový zápas čistější než Marián (Tvrdoň), který se po Liberci dostal pod tlak. Byla otázka, jak premiéru na mezinárodní úrovni zvládne v hlavě. Dokázal, že ji má silnou. Ale nemám rád předčasné úvahy. Vyšel mu zápas na Dinamu, strašně ho to posílí. Sám jsem bývalý gólman. Vím, že u mladých brankářů přichází výkonnostní křivky, někdy se jim daří lépe, jindy hůř. Nepospíchal bych, dejme tomu nějaký průběh.“

