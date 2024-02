Zatímco jeho spoluhráči z prvního týmu Viktorie Plzeň měli po ligovém utkání v Ostravě ve středu jen lehký pozápasový trénink, 19letý gólman Viktor Baier vyrazil s rezervou k přípravnému zápasu na hřiště Táborska.

Brankář Viktor Baier v přípravném zápase rezervy Viktorie Plzeň na hřišti Táborska (1:4). | Foto: Jan Škrle

Ani on však na jihu Čech nezabránil porážce mladých viktoriánů s druholigovým Táborskem (1:4). „Byla to pro nás velmi přínosná konfrontace a cenná zkušenost,“ zhodnotil pro Deník utkání i přes porážku trenér Josef Parlásek.

Baier přišel kvůli nemoci (mononukleóza) o většinu zimní přípravy, s týmem nebyl na soustředění ve španělském Benidormu a celkem logicky tedy chyběl i v úvodních dvou kolech FORTUNA:LIGY. Momentálně dohání tréninkové manko a ve středu odchytal první minuty v přípravě třetiligového béčka.

Pozici jedničky v plzeňské Viktorii tak zatím drží po návratu z hostování v pražských Bohemians 26letý Martin Jedlička, jenž je mimochodem stejně jako o sedm let mladší Viktor Baier odchovancem příbramského fotbalu.

„Dělal jsem pro to maximum, celý měsíc a půl v přípravě jsem tvrdě makal,“ prohlásil Martin Jedlička při soutěžní premiéře v dresu Viktorie Plzeň po remízovém zápase s Mladou Boleslaví (1:1). „Fanoušci jsou skvělí, chtěl bych jim poděkovat, že vyvolávali moje jméno. Nečekal jsem to, je jen škoda, že to nebylo za tři body,“ litoval po domácím utkání. Vítězství se dočkal až v úterní dohrávce v Ostravě proti Baníku (1:0), navíc vychytal čisté konto.

Dá se čekat, že Jedlička si pozici jedničky mezi tyčemi udrží. Jednak podává spolehlivé výkony a pak, mladík Baier je společně se stoperem Janem Paluskou v nominaci reprezentační devatenáctky na přípravné zápasy s Dánskem, které jsou na programu 20. a 22. ve španělském Pinataru. Na začátku března pak čeká národní tým do 19 let elitní fáze kvalifikace o mistrovství Evropy.

